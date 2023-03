stérix, Obélix, Idéfix... Les Gaulois les plus populaires de la BD seront bientôt de retour. Voici ce que l'on sait du prochain opus de l'œuvre initiée par Goscinny et Uderzo.

Astérix le Gaulois, devenu simplement Astérix, n'a pas souffert du temps qui passe. Le petit Gaulois blondinet est né en 1959 du scénariste René Goscinny et du dessinateur Albert Uderzo. Après la mort du premier en 1977, le second écrit et illustre seul les bandes-dessinées pendant plus de 30 ans. Depuis 10 ans, Didier Conrad s'occupe des dessins. Mais c'est une toute nouvelle plume que l'on retrouvera derrière la prochaine BD, pour prendre le relai de Jean-Yves Ferri : Fabrice Caro (appelé "Fabcaro"), qui a derrière lui près de 20 ans de métier.

Hormis Mission Cléopâtre, les films Astérix n'ont jamais été de gros cartons critiques. On espère donc que Caro et Conrad feront mieux avec leur nouvelle BD, que Guillaume Cannet avec Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu. Il faudra se montrer patient pour le découvrir, puisque celle-ci ne sortira que le 26 octobre 2023. L'information a été confirmée sur le compte Twitter AsterixOfficiel, mais c'est surtout une autre information qui retient l'attention. A travers un court teaser d'une quinzaine de secondes, le titre de l'œuvre a été dévoilé : L'Iris Blanc.

Une BD fidèle à ses prédécesseurs

Lors d'un entretien accordé à nos confrères du Temps, l'auteur Fabcaro s'est confié sur ses objectifs avec cette nouvelle BD Astérix, sa première. Désireux d'apporter sa touche personnelle à l'héritage de Goscinny et Uderzo, il souhaitait malgré tout rester fidèle au matériau d'origine. Un souhait visiblement bien appuyé par l'éditeur d'Astérix, Hachette.

Mon défi était plutôt de ne pas faire du Fabcaro, mais du Astérix. Oui, j’espère qu’il y a un peu de ma patte, mais l’éditeur me signalait lorsque j’y allais un peu trop fort avec l’absurde. Et puis j’avais toujours au-dessus de mon épaule les auteurs historiques Fabcaro, via Le Temps

La couverture d'Astérix : l'Iris Blanc

D'après les premières informations communiquées, Astérix, Obélix et consort resteront en Gaule pour ces prochaines aventures. Pas de grand voyage en Grèce, en Egypte ou ailleurs en perspective, donc. Autre originalité, le thème central de L'Iris Blanc sera l'épanouissement personnel. Le nom de la BD renverrait ainsi à une méthode mise en place par César pour remotiver ses troupes, et visant à voir du positif dans tout : "Pour éclairer la forêt, la floraison d'un seul iris suffit", peut-on lire dans la petite bande-annonce. Cela va forcément diviser le peuple d'irréductibles Gaulois : certains se mettront à prôner la non violence envers les Romains, ce qui ne plaira pas à tout le monde ! Mais le plus important reste ce qu'en penseront les lecteurs.