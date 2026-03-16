Ça commence à devenir du concret. Après 6 ans de quasi-silence, la série live-action Assassin's Creed de Netflix sort enfin de l'ombre. Du moins, petit à petit. Tandis qu'elle redonnait de ses nouvelles l'année dernière, elle entame 2026 avec une annonce de taille. Petit à petit, nous pouvons enfin nous projeter un petit peu dans ce projet encore entouré de mystère.

Ils rejoignent la série Assassin's Creed Netflix

Les adaptations de jeux vidéo n'en finissent plus de germer. The Last of Us, Fallout, ou bientôt God of War... La liste ne cesse de s'allonger sur le petit écran. D'autant plus que les networks misent principalement sur des noms porteurs. À ce titre, ce n'était qu'une question de temps avant qu'un nouveau projet autour d'Assassin's Creed voie le jour. 10 ans après le film dans lequel Michael Fassbender rejoignait le crédo, la nouvelle série produite par Netflix présente quatre nouvelles figures au casting.

Les heureux élus ne sont autres que Noomi Rapace, l'actrice révélée au grand monde par la saga Millenium, Sean Harris, qui joue Solomon Lane dans les Mission Impossible, Corrado Invernizzi, un acteur italien vu dans Doctor Who et Romulus, et, pour finir, Ramzy Bedia. Eh oui ! L'acteur et humoriste français culte de H et La Tour Montparnasse infernale continue sur sa nouvelle dynamique de carrière en s'orientant vers des rôles plus dramatiques en intégrant la distribution de la série Assassin's Creed.

Pour l'heure, Netflix tient encore le secret le rôle que chacun jouera. Toujours est-il que le casting s'enrichit encore après l'annonce des noms de Lola Petticrew, Toby Wallace, Tanzyn Crawford, Laura Marcus et Zachary Harts. Tout ce que nous savons, c'est que les quatre nouveaux cités seront des personnages récurrents de la série Assassin's Creed. Enfin, même si l'intrigue reste encore mystérieuse, cet ensemble d'actrices et acteurs laisse déjà supposer un ton sérieux. Il ne reste plus qu'à attendre maintenant plus d'information, comme un début de production et, surtout, une fenêtre de diffusion.