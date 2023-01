Les films Asterix sont toujours très attendus en France, et le prochain épisode l'Empire du Milieu n'échappe pas à la règle malgré la qualité parfois douteuse des épisodes précédents. En effet, après deux premiers films réussis, la qualité des long métrages est un peu en dent des scie. Le film de Guillaume Canet est donc attendu au tournant.

Direction la Chine pour Astérix et Obélix

Pour ce nouvel épisode on peut dire adieux au jeu de l'indétrônable Gerard Depardieu dans le rôle d'Obelix avec cette fois la présence de Gilles Lellouche, qui semble il faut dire assez convaincant dans la bande annonce. De manière générale on sent à travers ces 2min de vidéo qu'il y un gros soucis du détail et un budget assez important. Pour le reste du casting outre Guillaume Canet qui a la double casquette de réalisateur et rôle d'Asterix on retrouve :

Vincent Cassel (César)

Jonathan Cohen (Graindemaïs)

Marion Cotillard (Cléopâtre)

Julie Chen (Princesse Fu Yi)

Leanna Chea (Tat Han)

José Garcia (Biopix)

Manu Payet (Ri Qi Qi)

Ramzy Bedia (Epidemaïs)

Bun-Hay Mean (Deng Tsin Qin)

Linh-Dan Pham (L’impératrice)

Tran Vu Tran (Prince Du Deng)

Zlatan Ibrahimović (Antivirus)

Pierre Richard (Panoramix)

Philippe Katerine (Assurancetourix Le Barde)

Jérôme Commandeur (Abraracourcix Le Chef)

Audrey Lamy (Bonemine)

Franck Gastambide (Barbe Rouge)

Vincent Desagnat (Perfidus)

Orelsan (Titanix)

Laura Felpin (Carioca)

Issa Doumbia (Baba)

Thomas VDB (Sinus)

Marc Fraize (Plexus)

Bigflo (Abdelmalix)

Oli (Toufix)

Carlito (Cubitus)

Mcfly (Radius)

Yann Papin (Abribus)

Angèle (Falbala)

M (Remix)

(Remix) Chicandier (Ordralfabetix)

Gérard Darmon (Le Narrateur)

Un casting français 5 étoiles donc avec même la présence d'une star internationale en la personne de Zlatan Ibrahimović. Il s'agit du premier film en prise de vue réelle d'après une histoire originale avec un budget de 65 millions de d'euros.