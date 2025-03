Vous n'avez pas fini d'entendre parler de la saison 2 d'Arcane. Riot Games a une très bonne nouvelle concernant un collector déjà très apprécié et un second particulièrement attendu.

Quand on aime, on a du mal à passer à autre chose. C'est le cas avec Arcane, l'excellente série tirée de l'univers de League of Legends réalisée par Fortiche Production. Après deux saisons époustouflantes sur Netflix, Jinx, Vi, Ekko Viktor et leurs compagnons nous ont fait leurs adieux. Toutefois, il est toujours possible de faire durer le plaisir un petit peu plus longtemps... Vous le savez, les produits dérivés ne manquent pas autour de la série de Riot et Fortiche. Et il y a des collectors à côté desquels vous ne voudrez pas passer.

Cet indispensable de nouveau dispo pour les fans d'Arcane

© Virgin Records.

On parle souvent des visuels de la série Arcane. Cependant, sa bande-originale est loin de démériter elle aussi. Tout comme la saison 1, la deuxième réunit des artistes en vogue pour des morceaux percutants. De Twenty One Pilot à Stray Kids en passant par Tom Morello, il y a de très beaux noms sur la tracklist de la saison 2 d'Arcane. Dès lors, les fans les plus mélomanes ou les amateurs de beaux objets à exposer seront ravis retrouver en stock le double-vinyle en édition de limitée de la saison 2 ! Il se présente toujours avec sa pochette blanche comprenant les deux disques 33 tours noirs au prix de 31,99 €.

Ma Meilleure Ennemie en précommande

© Virgin Records.

Cela dit, tout le monde n'aura peut-être pas accroché à l'intégral de l'OST d'Arcane. Parfois, seuls certains titres nous touchent. Ça semble avoir été particulièrement le cas de “Ma Meilleure Ennemie“ qui cartonne depuis la fin de la série. Avec plus d'1,3 milliard d'écoutes sur les plateformes de streaming, beaucoup pourraient donc se laisser tenter par le vinyle collector coloré du single de Pomme et Stromae ! Les précommandes sont maintenant ouvertes en exclusivité Fnac. Enfin, il est proposé à 21,99 € pour une livraison dès le mois de mai 2025.