Avis aux fans d'Arcane et League of Legends, des nouveautés à collectionner viennent d'être annoncées, les précommandes sont ouvertes. Par contre, ça risque de s'envoler très rapidement.

En deux saisons seulement, la série Arcane s’est inscrite au panthéon des meilleures séries d’animation de ces dernières années. Ce n’est pas survendu, ce sont les critiques globales de la presse et des spectateurs qui ont fait d’elle un succès mondial hallucinant. Dans le même temps, League of Legends en profite pour débuter un nouvel arc de son histoire, certainement l’un des plus prometteurs. L’univers du MOBA va s’étendre de toute part, et une toile semble se tisser sur plusieurs années.

Un projet pharaonique, catapulté par le jeu en ligne, mais qui sera aussi porté par le futur MMO et les séries qui arrivent prochainement. En tout cas, l’effervescence autour d'Arcane et LoL est telle que le moindre goodies se vend comme des petits pains et ça disparait extrêmement vite en général. Heureusement il y a souvent de la nouveauté, et c'est le cas aujourd'hui avec ces objets à collectionner qui viennent tout juste d'être annoncés.

Les fans d'Arcane vont encore s'arracher ces figurines à collectionner

Avis aux amoureux d’Arcane et de League of Legends, de nouvelles figurines Pops sont enfin disponibles. A la vitesse à laquelle partent la plupart des objets collector Arcane et League of Legends, on aurait tendance à vous conseiller de rester sur le qui-vive. Pop propose donc trois figurines représentant Caitlyn et son béret, Mel en tenu d’aristocrate et Viktor dans sa forme ultime transcendée. Les trois héros rejoignent la collection Arcane déjà très chargé où l'on peut notamment retrouver Vi, Jinx ou encore Silco, mais malheureusement, ces derniers sont en rupture depuis un moment. Vous aurez peut-être une chance d’en trouver un exemplaire en magasin directement.

Pour ce qui est des trois nouvelles, elles sont heureusement disponibles en ligne en précommande. Elles ne sortiront en revanche que le 7 avril 2025 et il vous en coûtera environ 16€.