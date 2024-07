Fortiche Studio, le talentueux studio d'animation derrière le succès mondial Arcane, s'apprête à surprendre de nouveau le public avec de nouveaux projets ambitieux. Lors du Festival international du film d'animation d'Annecy 2024, les dirigeants de Fortiche ont discuté de leur parcours, de leurs inspirations et de ce qui nous attend après la deuxième saison d'Arcane, lors d'une interview avec Crunchyroll.

Après Arcane, d'autres projets pour Fortiche

Fortiche Studio, fondé par Pascal Charrue, Jérôme Combe, et Arnaud Delord, a débuté par des publicités, des clips musicaux et des cinématiques de jeux vidéo. Leur participation notable au clip de Gorillaz a mis en lumière leur capacité à répondre aux normes créatives internationales. Leur partenariat avec Riot Games a débuté grâce à l’intérêt de Christian Linke pour leur esthétique unique. Forcément, avec Arcane, Fortiche a connu une croissance organique, passant d'une petite équipe à plus de 450 personnes.

Cette expansion a nécessité l'ouverture de studios à Las Palmas et à Montpellier, tout en maintenant une forte créativité et une liberté d'initiative au sein de l'équipe. Et ce succès fulgurant a donné de grandes ambitions pour la suite des aventures, car Arcane n'est clairement pas la fin du chemin.

Lors du festival, Fortiche a présenté son nouveau projet Penelope of Sparta, un projet ambitieux qui promet d'explorer de nouveaux horizons tout en conservant la qualité narrative et visuelle qui a fait le succès d'Arcane. Bien que les détails sur ce projet restent encore à venir, l'annonce a suscité une grande anticipation. Enfin, on apprend aussi que Pascal Charrue aimerait, s'il le pouvait, adapter le manga Vagabond de Takehiko Inoue en anime. Tout un programme !.

Dans l'interview, on peut d'ailleurs apprendre que Fortiche puise son inspiration dans des studios d'animation historiques et des réalisateurs de renom comme Satoshi Kon, Katsuhiro Otomo, Mamoru Hosoda et Hayao Miyazaki. Cette influence se reflète dans leur capacité à diriger des personnages avec une profondeur émotionnelle comparable à celle des acteurs réels. Leur approche est également marquée par des inspirations tirées du cinéma d'action hollywoodien et asiatique. Notamment les œuvres de John Woo, ce qui leur permet de créer des animations visuellement époustouflantes et narrativement riches.

Source : crunchyroll