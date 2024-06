Arcane nous offre un vrai teaser de sa saison 2 et même si c'est court, ça donne franchement envie en plus de nous annoncer de très belles surprises pour la suite !

Depuis plus de 12 ans maintenant, League of Legends cartonne. Il est le jeu qui a littéralement fait exploser l’eSport à l’international bien qu’il ne soit pas le premier à s’y être lancé. Sa popularité est telle qu'il est difficile d’imaginer le paysage vidéoludique sans lui désormais. À la base pensé pour être un simple MOBA, LoL est désormais devenu un univers entier, et un univers extrêmement dense. Beaucoup en doutaient d’ailleurs, sceptiques et même moqueurs envers le jeu et sa communauté, jusqu’à Arcane.

La saison 2 d'Arcane se montre encore un peu !

Une série Netflix conçue par Fortiche, qui a mis tout le monde d’accord. La série s’ancre dans l’univers de League of Legends (elle est bien canonique) et se présente comme une "origin story" de plusieurs personnages de League of Legends, mais aussi et surtout une histoire percutante, celle de deux sœurs, Jinx et Vi, qui, par la force des choses, passeront de sœurs fusionnelles à adversaires sans pitié.

Le succès est instantané, Riot Games se frotte les mains, son MOBA accueille des milliers de nouveaux joueurs, déjà lui qui ne désemplit jamais… et grâce à Arcane, Netflix fait une fois de plus exploser ses records. Une saison 2 est désormais sur les rails et les fans surveillent maintenant chaque info, chaque visuel. À défaut d’avoir des détails, qui ne sauraient tarder d’ailleurs, Netflix fait encore monter la sauce en dévoilant de nouvelles images en vidéo !

On y revoit Vi, bien décidée à en découdre, mais aussi Caitlyn et deux autres personnages qui, aux premiers abords, ne nous disent rien du tout. Il semblerait en tout cas qu'ils forment à eux quatre une escouade. Ils devraient très certainement partir traquer Jinx, elle aussi bien présente dans ce bref trailer.

Netflix fait monter la sauce à quelques heures du Summer Game Fest

C’est maigre, mais ça donne franchement envie. D'autant plus que durant ces quelques seconde, l'une des protagoniste nous affirme avoir encore quelques surprises en réserves. De quoi très clairement nous faire brûler d'impatience, surtout lorsque l'on sait que le Summer Game Fest arrive dans quelques heures... peut-être qu'Arcane viendra y faire un tour ? En tout cas, la patte artistique de Fortiche est toujours là et rien que ça, ça promet de nous en mettre plein les mirettes. Rien que pour ça, on signe.