En 2021, Netflix a bousculé la sphère vidéoludique et cinématographique en dévoilant Arcane, une adaptation en série du jeu vidéo League of Legends. Le résultat fut époustouflant et aujourd'hui, les fans attendent avec impatience la saison 2 qui n'est pas prête de montrer le bout de son nez. Néanmoins, nous avons obtenu des informations à propos de cette dernière. Un personnage, pourtant mort dans la première saison, va faire son grand retour. Comment est-ce possible ? Un soupçon de folie ça vous dit ? Nous le précisons au cas où, les lignes suivantes contiennent des spoilers. Vous voilà avertis.

Arcane ressuscite les morts

Parmi les visages iconiques de la série, on retrouve Silco, mentor de Jinx et baron de la drogue qui opère dans les profondeurs de la ville de Zaun. C'est l'un des antagonistes principaux d'Arcane, et, méchant oblige, il connaît une fin pour le moins brutale. En d'autres termes, il meurt. Pourtant, Jason Spisak, l'acteur qui prête sa voix à Silco, vient de confirmer qu'il a repris le manteau de son personnage.

Ils m'ont dit : "Tu peux officiellement dire aux gens que tu as enregistré des lignes pour la saison 2". Jason Spisak

Si on connaît un peu l'univers de League of Legends, on sait qu'il y a déjà eu des cas de résurrections. Toutefois, nous pouvons être - quasiment - sûrs que Silco ne reviendra pas à la vie pour participer à la guerre entre Piltover et Zaun. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il fait maintenant partie, en plus de Vander, Mylo et Claggor, des nombreuses voix que Jinx entend dans sa tête. C'était déjà sous-entendu lors du grand final de la saison 1, après que celle-ci l'ait tué. Il réapparaîtra peut-être sous la forme d'une hallucination ou tout simplement d'un murmure. Affaire à suivre.

Les réponses aux questions posées par le baisser de rideau d'Arcane devront attendre. Malheureusement pour les fans, Nicolas Laurent, le directeur de RIOT, a déclaré qu'il allait falloir patienter jusqu'en 2024. Vous l'aurez compris, il n'y a aucune date de sortie à l'horizon, et cela peut durer encore un certain temps pour deux raisons : l'animation somptueuse de Fortiche qui demande un travail minutieux, et la grève qui frappe Hollywood. En effet, impossible pour les doubleuses de Vi et Jinx, entre autres, d'enregistrer quoi que ce soit tant qu'elle n'a pas pris fin. Cela va donc probablement retarder la sortie de la saison 2.