La série Arcane a été l’une des grosses surprises du catalogue Netflix en 2021. Chapeautée par le studio français Fortiche, l’adaptation de League of Legends a été un véritable carton. Naturellement, les fans attendent impatiemment l’arrivée de la saison 2 pour la fin de cette année. Cependant il faudra attendre un peu plus longtemps que prévu.

La saison 2 d'Arcane en 2024

Succès incontestable de 2021, Arcane a su créer la surprise lors de sa mise en ligne sur Netlflix. Parce qu’avant la série The Last of Us et le film Super Mario Bros., cette transposition de l’univers de League of Legends avait déjà su briser la malédiction des adaptations de jeux vidéo ratées. La série a alors su séduire aussi bien les néophytes que les fans de la première heure qui ont pu en apprendre davantage sur les personnages iconique de la licence et son lore.

La saison 2 figurait parmi les programmes Netflix les plus attendus de cette année, mais il faudra patienter un peu plus longtemps. Dans une interview récente avec un célèbre casteur chinois, Nicolas Laurent, directeur de RIOT, a en effet révélé qu’Arcane sortirait finalement en 2024. En cause, une production prenant un plus de temps que prévu afin d’aboutir à un résultat toujours aussi qualitatif et une mise en chantier de la saison 2 un peu tardive.

Je viens juste de regarder l’épisode 3 de la saison 2 avant de prendre mon vol, donc nous progressons. Ce n’est juste pas encore prêt et il y a deux raisons à cela. La première, c’est que vous voulez du qualitatif. Nous ne voulons tout simplement pas nous précipiter, et cela prend du temps. La mauvaise raison, c’est qu’honnêtement on ne pensait pas que la première saison allait être un tel succès, dont nous n’avons commencé la saison 2 d’Arcane qu’après. Si on avait su, on aurait débuté le travail sur la saison 2 avant, mais nous ne savions pas alors nous avons un peu attendu et aujourd’hui on en fait les frais. Donc malheureusement ce ne sera pas pour cette année. Nicolas Laurent, directeur de RIOT

On rappelle néanmoins que Netflix n’avait jamais ouvertement annoncé une fenêtre de sortie pour cette année. La saison 2 était néanmoins attendue pour 2023 par les fans en raison de propos du directeur qui l’avait laissé penser. Fortiche a donc besoin de temps pour créer cette série d’animation où l’histoire, l’animation et la direction artistique sont toutes soignées.