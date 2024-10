C'est en tout cas ce qu'a avancé le showrunner et co-créateur d'Arcane, Christian Linke, dans le cadre d'une interview sur Instagram auprès de Black Girl Nerds. La première saison diffusée sur Netflix ne manquait déjà pas de passages tragiques. Il semblerait toutefois que sa suite très attendue va sérieusement monter d'un cran à ce niveau. Naturellement, de potentiels SPOILERS risquent de se glisser dans ce qui suit. Vous voilà prévenus.

Le scénario d'Arcane saison 2 secrètement écrit par George R. R. Martin

La magistrale première saison d'Arcane animée par les talentueux français de Fortiche nous laissait en 2021 sur un effroyable cliffhanger, laissant présager un cataclysme imminent. Après une longue attente de trois ans, la saison 2 entend reprendre ce terrible flambeau, avec on l'espère un résultat... explosif. Son showrunner et co-créateur, Christian Linke a confirmé que ce serait très probablement le cas au micro de Black Girl Nerds.

Celle-ci lui a ainsi demandé dans quelles mesures les personnages désormais emblématiques d'Arcane risquent de faire face à une « fin tragique » ou une « situation Game of Thronesque » (l'œuvre de George R. R. Martin étant notoirement connue pour faire mourir parfois de manière atroce des protagonistes pourtant centraux et très appréciés) dans la saison 2. Ce a quoi il a répondu : « Oui, c'est en effet tout à fait possible ». Il se pourrait donc que les fans Vi, Jinx, Caitlyn, Jace, Heimerdinger et tout le reste de ce cast terriblement attachant tiré de League of Legends risquent d'y laisser des plumes et quelques mouchoirs.

« Je ne veux pas trop en dire, mais c'est le but. Nous avions toujours voulu que notre univers donne le sentiment que chaque action a des conséquences. La mort est la plus sévère d'entre elles. Cela fait partie de notre manière de raconter l'histoire d'Arcane », précise Christian Linke. On pouvait s'en douter, mais cela va mieux (ou pas) en le disant. On a en tout cas hâte de voir le résultat. Rendez-vous pour cela sur Netflix le 9 novembre pour l'Acte I, puis les 16 et 23 novembre pour les Actes suivants.

Source : Black Girl Nerds sur Instagram