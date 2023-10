League of Legends propose d'incarner plus d'une centaine de champions qui ont tous leur propre histoire. Mais au fil du temps, le passé de nombreux personnages a été remanié, modifié. Runeterra, l'univers du jeu, a lui-même connu de gros changements. Ces modifications à outrance ont notamment créé des incohérences dans les liens entre certains champions. Au départ, ce n'était pas très grave, mais aujourd'hui, League of Legends n'est pas seulement un jeu vidéo. Des spin-offs en livre ont vu le jour, en jeu vidéo, mais aussi en série avec l'excellent Arcane. Les têtes pensantes du studio ont donc pris les choses en main, et un gros changement a été annoncé.

Un gros changement pour l'univers de League of Legends

De plus en plus de fans demandent à ce qu'il n'y ait plus la place à des inconsistances scénaristiques, et ce, peu importe le medium. La responsable du département créatif de Riot, Laura De Young, a donc pris la parole à ce sujet. Dorénavant, la firme va s'efforcer d'harmoniser l'univers de son jeu phare, et de faire en sorte que tout soit lié. « Notre objectif est de nous assurer que les événements majeurs, les histoires ainsi que l’essence de ce qui fait un champion soient reflétés dans tout ce que Riot fait ». Cela veut dire que Riot devra s'accorder correctement, par exemple, avec les studios externes responsables de jeux issus de la licence, dont Song of Nunu : A League of Legends Story, mais aussi Arcane.

Toutes nos nouvelles histoires feront partie d’un même canon commun, plutôt que d'un mélange d’expériences différentes qui sont similaires, mais incohérentes.

Dans le but d'investir davantage la communauté dans l'histoire de Runeterra, le studio va tenter de nouvelles approches dans la façon de décrire le lore des personnages. A l'avenir, cela passera surtout par des jeux, des films et des séries. Il faut que ce soit visuel. D'ailleurs, ça signifie que les événements montrés dans les vidéos de promotion des saisons du jeu sont maintenant considérés comme faisant partie de son histoire. Toutefois, le gros morceau demeure du côté d'Arcane.

Arcane c'est canon, littéralement

Pour cause, cette annonce fait que la série de Fortiche est « canon ». Cela veut dire que nous avons ici la vraie histoire de Jinx et Vi, ainsi que de Caitlyn ou d'Ekko. La création de la technologie Hextech est également concernée, au même titre que tous les autres éléments du show. Cela permettra à une poignée de fans de se sentir perdus lorsqu'ils passeront d'Arcane à League of Legends. D'autant plus qu'il y a des aspects de la série qui rentrent en contradiction avec ceux du jeu.

Du coup, on peut d'ores et déjà considérer le scénario de la saison 2 d'Arcane comme « canon ». Pour mémoire, Tencent, le propriétaire de Riot Games, a dévoilé qu'elle sortirait sur Netflix au dernier semestre de 2024. Il faut donc attendre jusqu'à l'hiver prochain, et pour les fans, c'est difficile de patienter aussi longtemps. Mais il faut voir le verre à moitié plein, puisqu'elle sera probablement au même niveau de qualité que la saison 1. Affaire à suivre.