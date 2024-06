La série animée à succès Arcane, basée sur l'univers de League of Legends, a conquis les fans et les critiques lors de sa première diffusion en novembre 2021. Avec la confirmation de la deuxième saison pour novembre 2024, les attentes sont élevées pour découvrir la suite des aventures de Vi et Jinx. Mais ce n'est pas tout, car une déclaration a pu rassurer les fans de longue date.

Arcane devrait faire plaisir à l'avenir

Christian Linke, le showrunner d'Arcane, a confirmé que plusieurs projets sont en cours de développement autour d'autres champions de League of Legends. Pour la saison 2, trois nouveaux champions ont été confirmés : Warwick, Orianna et Janna. Ces personnages apporteront de nouvelles dynamiques et histoires à la série. Warwick, dont la création sera explorée, pourrait être lié à Vander, un personnage déjà familier aux spectateurs. Orianna, connue sous le nom de La Dame de l'Horlogerie, apportera un aspect unique avec son corps mécanique alimenté par la hextech. Janna sera mentionnée, ajoutant une dimension supplémentaire à l'intrigue.

La première saison d'Arcane a été acclamée pour sa profondeur narrative et sa qualité visuelle exceptionnelle. Remportant même un Emmy pour le meilleur programme d'animation. La série a non seulement satisfait les fans de League of Legends mais a également attiré un public plus large. Augmentant ainsi la popularité de l'univers du jeu. Même parfois des gens qui n'y connaissent absolument rien au célèbre MOBA.

En plus de la saison 2, Riot Games, en collaboration avec Fortiche Productions, prévoit d'étendre l'univers d'Arcane avec de nouveaux projets centrés sur différents champions. Cette expansion pourrait potentiellement explorer des régions et des histoires non abordées dans la première saison. Offrant une exploration plus riche et diversifiée du monde de Runeterra.

La série Arcane continue de marquer les esprits et d'élargir l'univers de League of Legends. Grâce à une animation de haute qualité et des récits captivants. Les fans peuvent s'attendre à de nouvelles aventures et à des développements surprenants dans les futurs projets. Autour de leurs champions préférés.