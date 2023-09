Après Le Vent se Lève, sorti en 2013, on ne croyait plus au retour de Hayao Miyazaki. Celui-ci annonçait sa retraite, marquant la fin d'une ère pour le cinéma d'animation et le studio Ghibli. Pourtant, comme un petit cachotier, il préparait un nouveau long-métrage baptisé Le Garçon et le Héron. Le Japon a d'ailleurs déjà eu l'occasion de le voir, puisqu'il est sorti là-bas le 14 juillet 2023. Néanmoins, en France, nous n'avions même pas une bande-annonce à déclarer, jusqu'à aujourd'hui.

Ghibli et Miyazaki continuent de faire rêver

Miyazaki, c'est une sorte de machine à rêves. Grâce à lui, nous avons eu Le Voyage de Chihiro, Le Château Ambulant, Princesse Mononoké et maintenant, Le Garçon et le Héron. Le problème, c'est qu'il est relativement passé inaperçu, la faute à une couverture médiatique inexistante, à la volonté du studio. Finalement, la communication autour du nouveau film de Ghibli commence à se rattraper en nous proposant un premier trailer. Pour rappel, jusqu'ici, il fallait se contenter de quelques images triées sur le volet. Nous vous laissons le savourer ci-dessous.

Si vous n'avez pas tout à fait compris de quoi parle ce nouveau film du studio Ghibli, c'est normal. Heureusement, nous avons un bon paquet d'informations à son propos. Il s'inspire assez librement d’un roman de Genzaburō Yoshino qui s'appelle Et vous, comment vivrez-vous ?. L'intrigue démarre au début de la Seconde Guerre mondiale, alors que Tokyo se trouve sous le feu des bombes.

Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie.

Au vu de ce petit synopsis, on peut s'attendre à une aventure émouvante pleine de rebondissements. Le genre qui donne la larme à l'œil, chose à laquelle excelle Hayao Miyazaki. Il faut maintenant voir si le maître japonais va encore nous faire croire qu'il part à la retraite. Si cela finit par être le cas, le studio Ghibli perdra alors l'un de ses plus grands artisans.

Une petite piqûre de rappel s'impose pour les retardataires qui ne connaissent pas la date de sortie. En France, la distribution du film est gérée par Wild Bunch. La firme s'était déjà occupée de longs-métrages comme Pompoko ou The First Slam Dunk. Et il y a peu, elle avait révélé que Le Garçon et le Héron sortirait dans nos salles obscures le 1er novembre 2023. On peut s'estimer chanceux, car nos confrères américains devront attendre le 8 décembre prochain avant de voir le prochain Ghibli.