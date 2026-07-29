Après la conclusion du manga My Hero Academia (MHA), l'auteur Kohei Hiroshiki reprend la plume pour dessiner une histoire bien loin de ce à quoi il nous a habitués.

Les fans de My Hero Academia ne vont pas tarder à retrouver leur mangaka préféré. Kohei Horikoshi s'apprête à dévoiler les pages d'une nouvelle histoire, Waranaideyo Shijima-san, un one-shot qui sera publié très prochainement dans le Weekly Shonen Jump. Et pour le coup, il a quelque peu changé de style, délaissant les super-héros de MHA pour quelque chose d'horrifique.

Kohei Horikoshi tourne la page My Hero Academia avec un nouveau manga

Le 5 août, nous fêterons déjà les 2 ans de la fin de MH. À l'écran, l'anime s'est terminé plus récemment avec la diffusion de l'épisode bonus au printemps dernier. Même si des spin-offs continuent de faire vivre l'univers, les fans se demandent maintenant ce que leur réserve le mangaka Kohei Hiroshiki. Justement, ils vont bientôt le découvrir.

En effet, nous venons d'apprendre que Kohei Horikoshi s'apprête à entamer un nouveau chapitre après My Hero Academia. L'auteur est sur le point de sortir Waranaideyo Shijima-san, un nouveau manga horrifique sous forme de one-shot. Beaucoup s'étonneront de le voir s'attaquer à ce genre d'histoire. Cela dit, l'artiste nous a bien souvent donné des sueurs froides avec certaines planches de MHA, témoignant de son savoir-faire en la matière.

Sur les réseaux sociaux, les fans de MH se réjouissent en tout cas de la nouvelle. Certains ne cachent pas leur impatience, avec de simples mais clairs « trop hâte »1 ou « On va tous attendre ça »2. D'autres soulignent combien ce tournant semble être une évidence pour Horikoshi-sensei, avec des commentaires comme « il va finalement faire de l'horreur »3 ou des surnoms tels que « Horror-koshi »4.

© Shūeisha.

Que va raconter la nouvelle histoire de Kohei Horikoshi après MHA ?

Après MHA, Kohei Horikoshi prépare un récit de rencontre entre un jeune homme, le protagoniste, et une jeune fille. Pour l'heure, les détails de Waranaideyo Shijima-san restent encore un mystère. En revanche, on sait d'ores et déjà que le one-shot tiendra sur 61 pages et qu'il s'agira d'une histoire d'horreur.

Quand sortira le one-shot Waranaideyo Shijima-san ?

On va sacrément entendre parler de Kohei Horikoshi le mois prochain. Alors que l'adaptation du chapitre bonus de MHA, I Am A Hero Too, sort lundi prochain sur Crunchyroll, il ne faudra attendre qu'une semaine pour découvrir Waranaideyo Shijima-san :

Quand ? Le one shot sortira le 10 août

Le one shot sortira le Où ? Dans volume 37-38/2026 du Weekly Shonen Jump (nous attendons encore de savoir s'il sera disponible à l'international en ligne sur MANGA Plus)