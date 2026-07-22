My Hero Academia revient avec un anime inédit pour les 10 ans de la série. C'est l'occasion de découvrir l'une des alliée de Deku sous une autre facette.

Même si Kohei Horikoshi apposait son point final au manga My Hero Academia en 2024, l'univers super-héroïque qu'il a imaginé n'a pas tiré sa révérence. Outre le préquel en cours d'adaptation, le chapitre bonus “I Am A Hero Too” va lui aussi avoir le droit de passer à l'écran. La version animée jettera un nouveau coup de lumière sur un personnage secondaire adoré des fans. On connaît la date de sortie.

My Hero Academia I Am A Hero Too, pour fêter les 10 ans de l'anime

Après l'annonce du mois de mai dernier, l'Anime Expo 2026 a été l'occasion d'en apprendre enfin davantage sur le nouvel anime My Hero Academia I Am A Hero Too. À l'origine dessiné sous forme de chapitre bonus pour le fanbook MHA Ultra Age, cette histoire courte s'apprête à prendre vie à l'écran.

© Shūeisha.

De quoi parle le chapitre bonus I Am A Hero Too ?

My Hero Academia I Am A Hero Too s'attarde sur le personnage d'Eri. Petite-fille du patron des Huit Préceptes de la Mort, cette alliée de Midoriya continue son train de vie après la fin de la série principale. Devenue lycéenne, elle retourne à Yuei pour une visite qui s'annonce fort en émotion.

Ainsi, en se concentrant sur un personnage non seulement apprécié, mais plus jeune que Midoriya et ses camarades de promotion, Hiroshiki propose de voir comment les nouveaux étudiants de Yuei évoluent après la bataille finale. I Am A Hero Too s'annonce comme un épisode spécial prompt à parler aux fans avec nostalgie, un peu comme l'épisode “More”.

© Shūeisha / Bones.

Où et quand sortira l'épisode spécial de My Hero Academia ?

Voilà une belle façon de fêter les 10 ans de l'anime MHA. La Shūeisha compte bien célébrer cet anniversaire comme il faut avec avec les fans. Mais pour cela, encore faudra-t-il être au rendez-vous. Ne ratez pas la sortie de My Hero Academia I Am A Hero Too le mois prochain :

Quand ? Le 3 août 2026

Le 3 août 2026 Où ? Sur Crunchyroll