AppleTV+ prend du poil de la bête ces derniers mois, ces dernières années même. La plateforme a donné un sérieux coup de boost à sa communication et enchaîne les nouveautés et gros projets. L’une de ses meilleures séries vient d’ailleurs de nous faire une annonce que beaucoup attendait : une date pour son spin-off !

Un spin-off ultra attendu pour cette excellente série AppleTV+

Severance, Silo, See ou encore Ted Lasso sont autant de sérieux phares d’AppleTV+. Certaines sont arrêtées, d’autres continuent leur petit bout de chemin. C’est le cas de Mythic Quest, une série déjanté qui résonne chez tous les joueurs puisqu’elle suit le quotidien d’un studio de développement d’un célèbre MMO. Évidemment, la boite est bourré de cinglé égocentrique aux tempéraments de feu et aux réactions négatives. La recette pour une sitcom divertissante et drôle. Mythic Quest a très largement conquis son public au point de nous pondre pas moins de 4 saisons. On espère d’ailleurs une suite prochainement. Mais avant ça, que diriez-vous d'une quête annexe ?

Side Quest, spin-off de la série, arrive prochainement sur AppleTV+. Quand l’une des meilleures séries de la plateforme décide d’étendre son univers, on ne peut qu’être curieux. Les fans sont en tout cas chauds comme la braise. Après avoir été annoncée, la série vient enfin de donner une date de sortie. Side Quest arrivera sur AppleTV+ dès le 26 mars prochain. Pour vous chauffer un peu, un trailer a été partagé. On y retrouve d’ailleurs une figure bien connue de Mythic Quest, ce cher Iann Grimm, le cerveau (malade) derrière Mythic Quest, incarné par le très drôle Rob McElhenney. S’il est évident que des personnage de la série principale passeront une tête, Side Quest nous présentera une bien plus vaste galerie de personnage puisqu’elle se présente comme une anthologie qui montrera le quotidien des employé du studio, mais aussi des fans et des joueurs, tout en conservant son humour bien évidemment.

Rendez-vous donc le 26 mars prochain sur AppleTV+ pour voir ce que ça donne.