Dans le monde de la télévision comme dans le monde du jeu vidéo, c’est le même combat : il peut arriver que les plans changent à la dernière minute. Ainsi, tel un Borderlands 4 qui a vu sa sortie être repoussée indéfiniment sur Nintendo Switch 2 à une semaine de son lancement, Apple TV+ a subitement pris la décision de reporter la diffusion de l’une de ses futures séries événement, The Savant, dont le lancement était prévu pour le 26 septembre sur la plateforme de SVOD. Et on ne peut pas dire que la décision ait plu à Jessica Chastain, tête d’affiche de ce nouveau show.

Apple TV+ reporte la diffusion de The Savant

« Après mûre réflexion, nous avons pris la décision de reporter The Savant » a en effet annoncé un porte-parole d’Apple TV+ au média Deadline, seulement trois jours avant la diffusion du show. « Nous vous remercions de votre compréhension et nous réjouissons de pouvoir diffuser la série à une date ultérieure ». Une date qui, vous vous en doutez, n’a donc pas encore été révélée par la compagnie, qui n’a pas non plus souhaité révéler les raisons derrière ce report. Pour les internautes, cela pourrait néanmoins être lié au climat actuel sur le territoire américain.

Car depuis début septembre, on ne peut pas vraiment dire que l’heure soit à la fête aux États-Unis, où les attaques de grande envergure à l’arme à feu se multiplient. Difficile de ne pas penser, par exemple, à l’impact de la mort de Charlie Kirk, activiste politique assassiné en plein meeting il y a bientôt trois semaines, ou encore à celle de la fusillade ayant éclaté dans les locaux de la chaîne KXTV il y a tout juste quelques jours. Des événements tragiques et violents donc qui, au regret d’Apple TV+, pourraient précisément renvoyer au contenu de The Savant.

Créée et réalisée par Melissa James Gibson, celle-ci met en effet en scène Jodi Goodwin (Jessica Chastain), une enquêtrice s’infiltrant dans des groupes haineux en ligne afin d’arrêter les extrémistes nationaux avant qu’ils ne passent à l’acte. De fait, et le trailer semble le confirmer, on peut donc s’attendre à ce que The Savant mette en scène des événements relativement lourds et violents, en particulier dans le secteur politique. Ce qui expliquerait pourquoi, au vu des récents événements, Apple TV+ a finalement décidé de temporiser un peu.

L’actrice principale exprime son désaccord

Et bien qu’une telle décision soit loin d’être inhabituelle dans un tel contexte, cela n’empêche cependant pas l’actrice principale d’exprimer son désaccord par rapport à la décision de la plateforme de SVOD. « Je tiens à dire à quel point j’apprécie mon partenariat avec Apple TV+. Ils ont été des collaborateurs incroyables et j’ai un profond respect pour leur équipe. Cela dit, je tenais à vous informer que nous ne sommes pas d’accord avec la décision de suspendre la sortie de The Savant » a ainsi déclaré Chastain sur son compte Instagram.

« Au cours de cinq dernières années, depuis que nous tournons cette série, nous avons été témoins d’une quantité regrettable de violence aux États-Unis. […] Ces incidents […] illustrent un état d’esprit plus général qui transcende les clivages politiques et auquel il faut s’attaquer » assure la star de The Savant. « Je n’ai jamais hésité à aborder des sujets difficiles, et même si j’aurais préféré que cette série ne soit pas aussi pertinente, elle l’est malheureusement. The Savant raconte l’histoire de héros qui travaillent chaque jour pour empêcher la violence avant qu’elle ne se produise, et il semble plus urgent que jamais d’honorer leur courage ».

« Bien que je respecte la décision d’Apple TV+ de suspendre la sortie de la série pour l’instant, j’ai bon espoir qu’elle sera bientôt accessible au public. D’ici là, je souhaite à tous de rester en sécurité et de garder courage, et je vous tiendrai au courant si et quand The Savant sera diffusée » conclut l’actrice. Il ne nous reste maintenant plus qu’à prendre notre mal en patience en attendant les prochaines infos sur la série, dans laquelle Chastain partagera notamment l’affiche avec Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste ou encore Pablo Schreiber.

Source : Deadline