C'est le grand jour pour cette série Apple TV nommée aux plus prestigieuses cérémonies. La saison 2 est disponible dès aujourd'hui dans votre abonnement.

Vous allez passer un bon week-end grâce aux plateformes de SVOD. Outre Netflix, Disney Plus et autres Prime Video, Apple TV ressort l'une de ses séries les plus appréciées pour bien finir la semaine. Outre son casting star qui s'étoffe encore pour les nouveaux épisodes, la tension monte dans cette nouvelle saison qui promet du lourd.

Colin Farell revient sur Apple TV pour la saison 2 de sa série événement

Deux ans après les prémisses de l'enquête, la série Sugar fait son grand retour sur Apple TV. L'acteur Colin Farell (The Banshees of Inisherin, The Penguin) renfile le costume du détective privé à la recherche de sa sœur. Si son affaire personnelle est toujours au cœur de ses préoccupations, il se retrouve cette fois confronté à un complot qui dépasse tout ce qu'il imaginait.

Aux côtés de l'acteur multiplement récompensé, retrouvé d'autres figures phares du grand et du petit écran. Vous pourrez par exemple compter sur Laura Donelly (The River), Jin Ha (Pachinko) ou encore Tony Dalton (Better Call Saul). Les 8 épisodes de la saison 2 de Sugar seront diffusés en exclusivités sur Apple TV chaque vendredi, et ce, dès aujourd'hui.

Calendrier de sortie des épisodes de la saison 2 de Sugar

Avec 8 épisodes à découvrir chaque semaine, la saison 2 de Sugar va vous occuper un moment sur Apple TV. De juin à août, il accompagnera votre été avec son histoire haletante portée par un casting cinq étoiles. Pour ne louper aucune sortie, voici le calendrier :

19 juin 2026 : Épisode 1, “Home Away from Home”

: Épisode 1, “Home Away from Home” 26 juin 2026 : Épisode 2, “Downer Town”

: Épisode 2, “Downer Town” 3 juillet 2026 : Épisode 3, “Watch Face”

: Épisode 3, “Watch Face” 10 juillet 2026 : Épisode 4, “Off Face”

: Épisode 4, “Off Face” 17 juillet 2026 : Épisode 5, titre non dévoilé

: Épisode 5, titre non dévoilé 24 juillet 2026 : Épisode 6, titre non dévoilé

: Épisode 6, titre non dévoilé 31 juillet 2026 : Épisode 7, titre non dévoilé

: Épisode 7, titre non dévoilé 7 août 2026 : Épisode 8, titre non dévoilé