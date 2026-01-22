Apple TV+ ne manque clairement pas de séries qui valent le détour en cette nouvelle année 2026. C'est même presque uniquement sur ses séries phares que la plateforme à la Pomme va miser, reléguant son pan films largement au second plan. Mais l'une de ses plus grandes exclusivités a officiellement annoncé sa date de sortie avec une première bande-annonce qui nous envoie presque littéralement en orbite.

Au fil des prochains mois, Apple TV+ va en effet principalement se focaliser sur son parc de séries exclusives. Ce mois-ci, la plateforme à la Pomme mettait notamment un gros coup de projecteur sur Hijack, Téhéran et Shrinking. Le mois prochain, ce sera au tour des saisons 2 de La dernière chose qu'il m'a dite avec Jennifer Garner et de Monarch: Legacy of Monsters. En mars, le catalogue de la plateforme présentait toutefois une place vacante pour une nouveauté majeure. Celle-ci est officiellement prise avec le retour d'une des plus grandes séries de la firme de Cupertino : For All Mankind.

La saga spatiale uchronique événement d'Apple TV+, où la course à l'espace n'a jamais pris fin, va ainsi reprendre du service pour une cinquième saison et nous emmener à nouveau dans les étoiles le 27 mars 2026. Une date particulièrement à propos, puisque la bande-annonce ci-dessous nous présente justement un tour de moto sur Mars. La situation sur la mythique Planète Rouge dans la saison précédente était particulièrement chaude, et on a donc hâte de voir comment les choses ont évolué, et combien d'années ont passé.

De manière générale, chaque saison de For All Mankind représente en effet grossièrement une décennie. Si tel est encore le cas ici, gageons que la colonisation de Mars a dû prendre une tournure intéressante. Verdict en combinaison spatiale intégrale à partir du 27 mars 2026 sur Apple TV+.

Source : Apple TV+ sur YouTube