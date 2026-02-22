Apple TV prépare l'arrivée d'une nouvelle série événement portée par un casting de stars. Loin de la science-fiction dont la plateforme est très friande comme Severance ou Foundation, ou des séries comiques comme Platonic ou The Studio, cette fois on plonge en plein thriller. Meurtre, mensonge et sombres secrets au programme.

Une nouvelle série prometteuse arrive sur Apple TV en mars

C'est une série prometteuse et attendue par les amateurs de thriller qui arrivera bientôt sur Apple TV. Imperfect Women nous plonge dans une affaire de meurtre non élucidée dont l'enquête va rapidement révéler de sombres secrets. Une jeune femme, Nancy Hennessy, est assassinée dans l'incompréhension la plus totale. Elle avait pourtant une vie de rêve, un mari, une fille et même un amant secret dont personne ne connaissait l'identité. Ses deux meilleures amies vont alors chercher des réponses tandis que l'enquête officielle patine. Mais leur amie n'était visiblement pas celle qu'elle prétendait être. Imperfect Women sera disponible sur Apple TV dès le 18 mars 2026.

Cette nouvelle série Apple TV mise sur le suspense et une déconstruction de son intrigue façon puzzle pour nous surprendre. Au casting, on retrouve un trio de stars pour tenir le haut de l'affiche. Une affiche résolument féminine d'ailleurs puisque les rôles principaux sont tenus par de talentueuses actrices bien connues du petit et grand écran. On retrouvera notamment Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale : La Servante écarlate, Invisible Man), Kerry Washington (Murder, Scandal) et Kate Mara (Les 4 Fantastiques, The Astronaut). La série est chapeautée par Annie Weisman à qui l'on doit notamment la série Physical et Based On A True Story. Elle a également prêté sa plume à bon nombre d'autres séries comme Desperate Housewives ou encore The Path. Un casting et une showrunneuse de talent donc pour cette nouvelle série Apple TV qui a tout pour réussir.

Bande-annonce de la saison 1 d'Imperfect Women qui arrive le 17 mars 2026.

source : Apple TV