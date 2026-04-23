Apple TV poursuit sa lancée d'excellentes séries exclusives, notamment dans le domaine de la science-fiction, et fait une annonce très attendue pour l'une de ses meilleures.

Alors que la cinquième saison de For All Mankind, considéré par beaucoup comme l'une des toutes meilleures séries de science-fiction d'Apple TV, voilà qu'une autre série phare de la plateforme à la Pomme fait l'objet d'une annonce très attendue, qui s'apprête à faire prochainement son grand retour après deux ans d'absence, avec de belles promesses au programme.

Une série science-fiction majeure d'Apple TV va bientôt refaire surface

Après la deuxième saison de la série Fallout chez Prime Video terminée en début d'année, c'est au tour d'Apple TV de régaler les amateurs de science-fiction postapocalyptique avec la nouvelle saison d'une série à la thématique relativement similaire, mais nettement plus sinistre : Silo. Pour rappel, il s'agit d'une adaptation d'une saga de romans de Hugh Howey, qui dépeint un monde où tout se passe dans une titanesque silo souterrain contrôlé d'une main de fer par les responsables se trouvant dans les étages supérieurs, tandis que les habitants des niveaux inférieurs font tourner cette immense machine, mais dans des conditions déplorables.

On y suit principalement Juliette Nichols (incarnée par Rebecca Ferguson, qui joue aussi Lady Jessica dans les films Dune de Denis Villeneuve), ingénieure des étages inférieurs, devenue Sherif du silo malgré elle dans la première saison de l'adaptation sur Apple TV. Elle et son entourage ont depuis fait de sinistres découvertes à propos du silo et du secret qu'il cache dans une répression implacable, comme on a pu le voir plus avant dans la saison 2, sortie il y a déjà deux ans.

Mais tout vient à point à qui sait attendre, alors que Silo va bientôt rempiler pour une saison 3 (avec une saison 4 d'ores et déjà actée), comme l'annonce le teaser ci-dessous, qui semble vouloir diviser sa temporalité entre le présent et ce qui a mené à cette situation. Il nous donne enfin rendez-vous le 3 juillet 2026 pour en découvrir le premier épisode, avec un sous-titre on ne peut plus évocateur : la vérité fera surface.

Source : Apple TV