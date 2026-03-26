Apple TV confirme la fin d'une de ses meilleures séries, mais tout n'est pas noir pour autant. Il y a quand même de très bonnes nouvelles dans l'affaire et les fans devraient être ravis de l'apprendre.

Les séries ça va et ça vient. Toutes ne sont pas d'immenses succès et certaines ne sont pas toujours reconduites, tandis que d'autres se terminent tout simplement. Apple TV est comme toutes les plateformes SVOD, si ce n'est qu'elle cumule énormément de récompenses pour un ratio de propositions inférieur. Ses séries sont réputées qualitatives pour la plupart, et l'une des favorites annonce déjà sa fin.

C'est fini pour ce gros succès d'Apple TV, mais il y a une bonne nouvelle

S'il y a bien un thème dont Apple TV raffole, c'est la science-fiction. Qu'elle soit avancée ou non, elle est représentée sous différentes formes dans plusieurs séries comme Severance, Silo ou encore Foundation et For All Mankind, pour ne citer qu'elles. Cette dernière va d'ailleurs bientôt revenir avec une cinquième saison très attendue qui débarque dès le 27 mars prochain. Pour beaucoup, elle est considérée comme la meilleure série de science-fiction de la plateforme et pourtant il va bientôt falloir lui trouver une remplaçante, puisqu'elle va toucher à sa fin. C'est officiel, Apple TV commande une sixième et ultime saison pour la série. For All Mankind reviendra donc une dernière fois avant de faire ses adieux, le temps pour elle de boucler ses intrigues et de disparaître en douceur.

La bonne nouvelle, c'est que les créateurs Ronald D. Moore, Ben Nedivi et Matt Wolpert seront toujours aux commandes. Mais ce qui est surtout rassurant, c'est que c'est une fin totalement voulue. Les créateurs de la série se disent en tout cas « très fiers de ce que cette série est devenue » et heureux de pouvoir raconter cette histoire comme ils l'ont toujours espéré. Ce sont donc des adieux en douceur et non dans la douleur, si ce n'est peut-être celle des fans qui auraient certainement apprécié que ça continue.

Apple TV n'a pas encore donné de date de sortie mais Matt Chernis, responsable de la programmation pour la plateforme, a confirmé que le lancement de la saison 6 de For All Mankind se ferait dès l'année prochaine. Il n'y aura donc pas trop de temps à attendre pour en voir la conclusion.

Source : Apple TV