Apple TV annonce une excellente nouvelle pour l'une de ses meilleures séries de science-fiction, mais les fans restent encore sur leur faim pour le moment.

Apple TV peut se targuer d'avoir un grand nombre de succès dans son écurie. On ne présente plus Severance, série de science-fiction à succès, ou encore Foundation. Monarch Legacy of Monsters ou plus récemment Pluribus, une comédie noire par le créateur de Breaking Bad.

Une excellente nouvelle pour ce gros succès d'Apple TV

La plateforme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et continue de capitaliser sur ses réussites, en témoigne encore cette excellente nouvelle concernant une autre de ses séries de science-fiction post-apocalyptique.

Alors que tout le monde attend encore la saison 3 de Silo, la série a non seulement confirmé qu'elle rempilera pour une quatrième saison, mais en plus cette dernière devrait arriver très rapidement. Apple TV a en effet annoncé que la production de la saison 4 de Silo était d'ores et déjà terminée. Une excellente nouvelle pour les fans qui restent toutefois sur leur faim. Pour le moment, on attend encore la saison 3 et elle n'a toujours pas de date de diffusion.

Portée par Rebecca Ferguson, Silo nous raconte le quotidien de survivants contraints de vivre dans de gigantesques silos souterrains après une apocalypse rendant la surface de la Terre inhabitable. Des milliers de personnes y cohabitent, organisées en une société hiérarchisée et extrêmement surveillée. Ils ignorent tout du monde extérieur et de leur propre histoire. Chaque citoyen doit se soustraire à une série de règles particulièrement strictes sans quoi ils sont envoyés en exil hors du silo, condamnés à mort. Mais les apparences sont trompeuses, et certains secrets enterrés depuis des décennies refont peu à peu surface.

En deux saisons, Silo s'est imposé comme l'une des meilleures séries de science-fiction d'Apple TV. Si Rebecca Ferguson (Mission Impossible) tient la tête d'affiche, elle est accompagnée d'un casting de talents. On peut notamment mentionner Common (John Wick 2), Tim Robbins ou encore Harriet Walter. La saison 4 est toujours chapeautée par Graham Yost, créateur de la série.