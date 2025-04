Même si la plateforme Apple TV+ a du mal a tenir tête aux géants tel que Netflix ou Disney+, elle enchaine les succès et peut se vanter d’avoir dans son catalogue une quantité folle de bons films et d’excellentes séries. On pense naturellement à des séries très populaires comme See, Silo, Severance ou encore The Studio, qui cartonnent en ce moment. On ne les présente même plus tant elles font parler. Mais dans l’ombre, il y a également d’autres petites pépites qui ont le vent en poupe et l’une d’entre elles revient aujourd’hui pour le plus grand plaisir de ses fans.

Nouvelle saison pour cette série très appréciée d'Apple TV+, c'est dispo dès maintenant !

Ce 25 avril 2025, Apple TV+ met en effet en ligne la saison 2 de Wondla, une série d’animation pour toute la famille. Après une première saison réussie, la série revient en force sur la plateforme SVOD avec de nouveaux épisodes et s’annonce toujours aussi belle et surtout bourrée d’action.

Pour rappel, Wondla nous raconte l’histoire d’Eva, une adolescente élevée seule au cœur d’un bunker par une nourrice robotique. Par la force des choses, la jeune fille sera obligée de quitter son nid douillet pour retourner à la surface. La Terre a complètement changé. Cette dernière est désormais habitée par des créatures extraterrestres, la faune et la flore ne sont plus les mêmes, la planète est méconnaissable. Cette dernière a même été renommée Orbona. Accompagnée d’Otto, un ourson d’eau géant avec qui Eva est connectée par télépathie, elle s’engage dans une aventure à la recherche d’autres êtres humains. Une quête pour sa survie qui lui fera explorer ce monde incroyable haut en couleur, mais où le danger n’est jamais loin.

Disponible exclusivement sur Apple TV+, la série Wondla a été largement saluée par son approche artistique aux petits oignons qui n’a rien à envier aux grosses productions d’animation, mais aussi pour sa trame touchante et sa mise en scène dynamique. Hyper appréciée, c'est une série fraiche et amusante qui tient en haleine du début à la fin. L’arrivée de la saison 2 est donc du pain béni pour les fans et peut-être l’occasion pour les non-initiés de s’y plonger.