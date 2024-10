Malgré les coupes budgétaires qui se profilent pour les productions Apple TV+, le service de streaming vidéo ne s’écarte pas encore de sa feuille de route. Ces dernières semaines, les abonnés ont pu par conséquent profiter de la série événement Disclaimer réalisée par Alfonso Cuarón (Gravity, Les Fils de l’Homme) avec Cate Blanchett, Sacha Baron Cohen (Borat) ou encore Jung Ho-yeon (Squid Game). Le nouveau film Wolfs avec Brad Pitt et George Clooney rencontre aussi un franc succès critique pour le moment. L’une des meilleures séries revient également prochainement et se montre enfin.

Une bande-annonce pour le retour de cette série Apple TV+

Apple TV+ en a encore sous le pied et il faut en profiter le temps que ça durera. En attendant de savoir ce que la plateforme de la firme à la pomme va réellement faire, l’une de ses plus grosses séries revient le 15 novembre 2024. Si on vous dit qu’il s’agit d’un show de SF avec Rebecca Ferguson (Mission Impossible 7) dans le rôle principal ? La saison 2 de Silo arrive et ça s’annonce explosive si l’on en croit la bande-annonce toute fraîche diffusée par Apple TV+.

Selon l’actrice ces 10 nouveaux épisodes, qui seront disponibles à un rythme hebdomadaire jusqu’au 17 janvier 2025 sur Apple TV+, devraient tenir leurs promesses. « Elle est brillamment écrite. La série devient plus sombre. Elle ne s'éloigne pas de ce que nous connaissons. Mais elle devient plus sombre et sans concession » a indiqué Rebecca Ferguson au micro de Variety. Qu’attendre de Silo Saison 2 ? Juliette (Rebecca Ferguson) fera visiblement des découvertes choquantes tout en approfondissant le mystère du monde extérieur. Bref, celles et ceux qui ont aimé la première saison devraient s’en donner à cœur joie avec cette suite.

Cette série Apple TV+ qui devrait avoir le droit à quatre saisons au total raconte de l’histoire de survivants, dans un monde dévasté et toxique, qui s’abritent dans un silo souterrain. « Dans un monde futur dévasté et toxique, des milliers de survivants habitent un gigantesque silo souterrain. Après la transgression d'une règle d'or par leur shérif et la mort mystérieuse de plusieurs résidents, Juliette, une mécanicienne, perce peu à peu les terribles secrets du silo ». A découvrir en exclusivité sur Apple TV+ le 15 novembre 2024.

Source : Apple TV YouTube.