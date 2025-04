Après la fin de la saison 2 de l'excellente série Severance, puis la sortie le mois dernier de The Studio, une autre série applaudie par la critique, Apple TV nous annonce une nouvelle série originale et exclusive qui pourrait être brûlante. Elle affiche en tout cas un casting particulièrement bouillant, un synopsis qui peut l'être tout autant, et une date de sortie plutôt à propos.

Une autre série brûlante à venir bientôt sur Apple TV

Nous apprenions il y a peu qu'Apple TV mettait hélas fin à la très bonne série Mythic Quest après quatre saisons de bons et loyaux services. À noter toutefois que cette fin aura droit à des reshoots pour « vraiment dire au revoir au lieu de se contenter d'un simple 'game over' ». Comme qui dirait de ses cendres est cependant fraîchement arrivée l'annonce d'une nouvelle série exclusive à la plateforme à la pomme, avec des prémices plutôt prometteurs.

Le compte X.com officiel d'Apple TV nous annonce en effet Smoke, réalisée par Dennis Lehane. Derrière cet écran de fumée se cache un synopsis plutôt accrocheur : « Pour attraper un pyromane, ils devront penser comme lui ». La série se veut donc ancrée dans le genre policier, mais avec cette fois des pompiers qui vont mener l'enquête et littéralement combattre le feu par le feu. Cette annonce s'accompagne d'ailleurs d'une date de sortie plutôt indiquée : le 27 juin 2025, soit dans les premiers jours de l'été.

Enfin, le post officiel d'Apple TV nous présente une partie du casting de Smoke, avec du joli monde. On peut notamment citer Taron Egerton (Kingsman), Jurnee Smollett (The Order), ou encore Greg Kinnear (Little Miss Sunshine). Rendez-vous donc le 27 juin pour prendre la température de cette nouvelle série plutôt original et exclusive à la plateforme à la pomme.

Source : Apple TV sur X.com