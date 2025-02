Dès aujourd'hui, vendredi 7 février 2025, les abonnés Apple TV+ vont pouvoir regarder le nouvel épisode de Severance Saison 2, tandis que l'épisode 3 de Mythic Quest Saison 4 a été ajouté hier. Un mois plutôt riche en séries pour la plateforme SVOD de la firme à la pomme avec des nouveautés comme Goldie, Onside: Major League Soccer et KRANK Berlin. Un des prochains shows télévisés originaux du service de streaming vidéo.

Apple TV+ fait la promotion de sa nouvelle série KRANK Berlin

Les sorties Apple TV+ de février 2025 font la part belle aux séries avec une nouvelle création originale, KRANK Berlin. Un drame hospitalier allemand qui montre l'envers du décor d'un système à bout de souffle. L'équipe doit alors sauver des vies avec des bouts de ficelle en comptant les uns sur les autres. Tout ressemblance avec la réalité dans certains pays comme la France serait fortuite.

« Gérer un service d’urgence chaotique dans l’hôpital le plus difficile et le plus fréquenté de Berlin n’est pas une mince affaire pour la jeune Dre Parker, qui cherche à prendre un nouveau départ dans la capitale après l’implosion de sa vie privée à Munich. Lorsqu’elle tente de mettre en œuvre les réformes nécessaires, Parker se heurte à la résistance du personnel hospitalier. Sous-payé, mal équipé et en proie à une fatigue chronique, qui ne survit que grâce à une indispensable dose d’humour noir. Mais face à un système de santé de plus en plus impitoyable, l’équipe meurtrie doit mettre de côté ses différences et se serrer les coudes pour sauver des vies » détaille Apple TV+.

Cette nouvelle série Apple TV+ se dévoile aujourd'hui avec un aperçu prometteur en vidéo. Les deux premiers épisodes seront mis en ligne le 26 février 2025. Les autres seront disponibles chaque semaine, ce qui fait que l'ultime épisode 8 devrait être diffusé le 9 avril 2025. En se basant sur ces extraits, allez-vous partir à la découverte de KRANK Berlin ?

Source : Apple.