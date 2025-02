C'est la bonne période pour se prendre un abonnement Apple TV+ avec les ajouts de Severance Saison 2 et Mythic Quest Saison 4. Deux séries originales de la plateforme de streaming vidéo qui rencontrent un fort succès, dans des styles radicalement opposées, bien qu'elles présentent deux univers de travail avec d'un côté un studio de jeu vidéo et de l'autre une multinationale. D'ici quelques jours, un autre show télévisé va faire son retour sur le service SVOD et voici les premières images de sa saison 2.

Une série refait Surface sur Apple TV+ en février 2025

L'agenda des nouveautés films et séries Apple TV+ de février 2025 a été partagé par la firme à la pomme. Au programme, des épisodes inédits pour les nouvelles saisons respectives de Severance et Mythic Quest, une série documentaire sur le football ou encore The Gorge. Un film très intriguant par son synopsis et son casting qui réunit Milles Teller et Anya Taylor-Joy. Dans les prochaines sorties, les abonnés auront également le privilège d'avoir la suite d'une série très appréciée : Surface.

Un show Apple TV+ avec Gugu Mbatha-Raw (Brooklyn Affairs), qui campe le rôle de Sophie, une femme ayant perdu la mémoire à la suite d'un traumatisme crânien et qui tente de recouvrer petit à petit ses souvenirs. « Sophie est à Londres pour tenter de découvrir les secrets de son passé. Ayant perdu la mémoire à la suite d’un traumatisme crânien, Sophie suit les quelques indices qu’elle possède. Infiltrée au sein de l’élite de la société britannique, elle découvre un lien possible avec une belle héritière. Mais tout bascule lorsqu’un journaliste la contacte inopinément, Sophie se rend compte que ces derniers travaillent ensemble pour faire éclater un scandale impliquant de dangereuses personnes dont elle est devenue proche… ».

Apple TV+ a publié un premier aperçu qui semble déjà beaucoup plaire à certains abonnés, qui attendent le retour de cette série avec une certaine impatience. « Oui ! J'attendais depuis longtemps la suite de cette excellente série »; « C'était vraiment bien »; « J'attendais cette nouvelle saison ! » peut-on lire dans les réactions à ce trailer de Surface Saison 2.

Source : Apple.