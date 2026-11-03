Les choses avancent déjà pour la suite d'une des meilleures séries Apple TV de ces dernières années. Ça commence à nous donner une bonne idée de quand la saison 2 pourrait sortir.

Vince Gilligan continue son aventure télévisuelle avec Pluribus, la nouvelle série phénomène d'Apple TV. Le créateur de Breaking Bad a conquis le public en 2025 avec cette histoire post-apocalyptique et de science-fiction qui rebat les cartes pour l'humanité. Avec sa photographie lumineuse et saturée et surtout ses airs de comédie noir, la série a rencontré un franc succès. Le public sera donc ravi d'apprendre que les choses deviennent concrètes pour la saison 2.

Apple TV lance le tournage de la saison 2 de Pluribus

D'après les informations de Production List, les équipes d'Apple TV seraient de retour à Albuquerque. Vince Gilligan a une vraie passion pour l'État du Nouveau-Mexique puisqu'après y avoir tourné Breaking Bad, il en a fait le décor de sa série Pluribus. Décor que nous retrouverons donc pour la saison 2 après le carton de la série en 2025.

En effet, après avoir confirmé il y a deux semaines que le scénario de la saison 2 de Pluribus était bouclé, la série Apple TV passe un nouveau cap. Le 30 ou le 31 octobre dernier, les équipes de production auraient commencé le tournage. L'histoire complexe de Carole et Manousos en pleine infestation extraterrestre va ainsi se poursuivre pour des rebondissements qui sont encore tenus secrets.

© Apple TV

Quand sortira la saison 2 de Pluribus ?

Pour le moment, Apple TV ne s'est pas prononcé sur le calendrier de sortie de la saison 2 de Pluribus. Cependant, on remarquera que le tournage démarre alors que la série s'apprête à fêter son premier anniversaire le 7 novembre prochain. On ne serait donc pas étonné de voir la suite sortir à peu près à la même période l'année prochaine, soit vers la fin 2027. Tout dépendra de la durée du tournage et du temps que nécessitera la post-production. Nous devrions en apprendre davantage en fin de production, dans les semaines à venir.