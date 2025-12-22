Bonne nouvelle pour les abonnés et les spectateurs qui suivent cette série assidûment. Il faudra attendre moins longtemps que prévu pour découvrir la suite. Plutôt pas mal, non ?

Bonne nouvelle pour les abonnés Apple TV en cette fin d’année. Cette série appréciée va conclure sa première saison plus tôt que prévu. Une décision qui tombe à pic, juste avant Noël, et qui ne doit rien au hasard. On vous explique tout en détail.

Une belle surprise pour Apple TV

C'est acté, la fin de Pluribus arrivera plus tôt. Initialement prévue pour une diffusion plus tardive, la fin de saison arrivera finalement le mercredi 24 décembre. Un changement discret, mais stratégique, alors que la série était jusqu’ici diffusée chaque semaine le vendredi.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la production ajuste son calendrier. Fin novembre, la diffusion avait déjà été avancée pour éviter les périodes chargées de Thanksgiving et du Black Friday. Cette fois encore, l’objectif est clair. Éviter de se retrouver noyé dans le flot des sorties de fin d’année.

Eviter un gros mastodonte

Ce déplacement permet surtout à Pluribus d’esquiver une concurrence redoutable. Le 25 décembre, Netflix lancera de nouveaux épisodes de la saison 5 de Stranger Things, un événement qui monopolise traditionnellement toute l’attention.

Il faut dire que Pluribus n’est pas une série comme les autres. Le programme vient tout juste d’être présenté comme la série la plus regardée de l’histoire d’Apple TV+. Un statut impressionnant, qui confirme son impact auprès du public comme de la critique. La série suit Carol Sturka, une autrice de romans sentimentaux incarnée par Rhea Seehorn. Particularité majeure, elle est l’une des rares personnes immunisées contre un virus baptisé le Joining. Un phénomène qui a transformé le reste de l’humanité en une conscience collective obéissante, surnommée les Others. Le succès est tel qu’une saison 2 est déjà confirmée. Le showrunner n’hésite pas à qualifier Pluribus de projet plus ambitieux que tout ce qu’il a réalisé jusqu’ici. Une déclaration qui en dit long sur la suite à venir.

