Apple TV donne son calendrier des sorties de novembre 2026. En tout, 5 titres rejoignent le catalogue de streaming ce mois-ci. Au programme : Warrior Kid et Being Heumann pour les amateurs de films, ainsi que plusieurs séries dont une suite et une production inédite. On vous donne tous les détails de même que le dates de sorties pour que vous soyez certain de ne rien manquer.

Quels sont les nouveaux films Apple TV en novembre 2026 ?

Le mois de novembre 2026 est enfin celui de Warrior Kid sur Apple TV. Annoncé de longue date, le trailer a été révélé il y a quelques jours à peine. Ça promet d'être une histoire émouvante entre un ancien militaire et son jeune neveu. Le vétéran va aider le jeune garçon a prendre en assurance notamment via le sport et la discipline, mais ce programme pourrait bien aussi éveiller la sensibilité du tonton. Dans un autre genre, il nous tarde aussi de découvrir Being Heumann, film biographique sur Judy Heumann, une militante pour les droits des personnes en situation de handicap qui n'a pas hésité a défier l'autorité pour le bien de sa cause. Voici les dates de sorties :

13 NOVEMBRE : Being Heumann - drame autobiographique sur le combat d'une militante pour les droits des personnes en situation de handicap.

20 NOVEMBRE : Warrior Kid - drame dans lequel Chris Pratt coach son neveu pour qu'il prenne confiance en lui.



Quelles séries sortent en novembre sur la plateforme de SVOD ?

Apple TV a aussi plusieurs nouveautés en réserve en matière de séries. D'une part, le public de Stick sera certainement ravi de retrouver Owen Wilson pour la saison 2 de cette comédie sportive. D'autre part, le titre qui va créer l'événement ce mois-ci n'est autre que 12 12 12. Anthony Macki et Jamie Dornan jouent au chat et à la souris alors que le premier veut arrêter le second, en pleine préparation d'un énorme braquage à Zurich. Une nouveauté prometteuse, mais pas la seule ce mois-ci. Voici le calendrier complet :

4 NOVEMBRE : Stick | saison 2 - série comique et sportive sur un ancien golfeur pro qui veut faire son retour.

6 NOVEMBRE : Awkwafina : la cheffe improbable - série documentaire culinaire.

13 NOVEMBRE : 12 12 12 - un agent du FBI déchu tente d'arrêter un criminel de commettre un braquage.

