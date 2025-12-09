Le mois de décembre 2025 est l'occasion pour les plateformes de SVOD de sortir l'artillerie lourde. Netflix, Prime Video ou encore Disney+, elles sont fortes de proposition pour le plaisir des abonnés. De son côté, Apple TV+ mise davantage sur la qualité que la quantité. Bien que les nouveautés du mois soient mince, elles ne devraient pas passer inaperçues, que ce soit du côté des films que des séries.

Tous les nouveaux films d'Apple TV+ en décembre

En matière de films, Apple TV+ frappe fort ce mois-ci. Par exemple, Vous retrouverez dès demain le film To The Moon de Greg Berlanti (Love, Simon) sur la plateforme. Sorti en 2024 en salles, il réunit à l'écran Scarlett Johannson et Chaning Tatum pour une comédie romantique à laquelle se mêlent les premiers pas de l'homme sur la lune. Un autre gros film, sorti lui cette année, vous attend cette semaine. Il s'agit de F1, le blockbuster avec Brad Pitt qui a cartonné au box-office. L'acteur y incarne un ancien pilote de Formule 1 dont dépend le sort d'une écurie automobile. Une autre nouveauté vous attend en décembre 2025, voici le programme :

5 DÉCEMBRE : Fraggle Rock : La Première Neige — émission spéciale et familiale de type Muppet Show.

10 DÉCEMBRE : To The Moon — comédie romantique dans les années 1960 sur fond de conquête spatiale.

12 DÉCEMBRE : F1 Le Film — drame sportif sur un coureur automobile dont la carrière s'est arrêtée et qui va tenter de relancer une écurie.



Le final d'une série événement pour bien finir 2025

Pour ce qui est des séries, Apple TV+ va régaler celles et ceux qui suivent Pluribus avec le grand final. La nouvelle fiction du créateur de Breaking Bad, Vince Gilligan, rencontre un très gros succès depuis son lancement. Entre anticipation, science-fiction et comédie noire, on y suit Carol, une autrice qui assiste à la chute de l'humanité telle qu'on la connaît. Du jour au lendemain, l'esprit de tous fusionne et ce nouvel ordre aimerait bien que celle qui ne les a pas rejoints s'unisse à eux. Mais elle ne voit pas les choses ainsi. Découvrez quand sortiront les derniers épisodes ainsi que l'autre nouveauté du mois de décembre 2025 :

5 DÉCEMBRE : Pluribus | épisode 6 — un retournement de situation inattendu dans la série de science-fiction.

12 DÉCEMBRE : Pluribus | épisode 7 — suite de la série par le créateur de Breaking Bad.

19 DÉCEMBRE : Born to Be Wild — série documentaire sur des espèces animales menacées. Pluribus | épisode 8 — la comédie noire grimpe en tension.

26 DÉCEMBRE : Pluribus | épisode 9 — grand final de la série événement d'Apple TV+.

