On pourra dire ce que l'on veut, mais si Keanu Reeves est un acteur qui a toujours été très apprécié, il a eu un petit passage à vide avant son grand come-back avec John Wick. Depuis, l'acteur multiplie les films en tout genre et sera prochainement à l'affiche d'une comédie sur Apple TV aux côtés d'autres stars bien connues de Hollywood.

Un nouvelle comédie prometteuse arrive sur Apple TV

Apple TV a fait un très grand nombre d'annonces dernièrement, dont une nouvelle série Cape Fear ultra prometteuse, mais aussi un film qui signera le retour de plusieurs stars à l'écran. Outcome se présente comme une comédie cinglante dirigée par Jonah Hill, que les fans d'humour à l'américaine connaissent forcément. On l'a connu jeune dans de nombreuses comédies pour ados comme Supergrave, puis un peu plus vieux dans le reboot de 21 Jump Street ou de nombreux films aux côtés de ses grands amis Seth Rogen, James Franco ou encore Channing Tatum. Son nouveau film réalisé pour Apple TV nous fera suivre un célèbre acteur qui partira à la recherche d'un maître chanteur. Ce dernier aurait en sa possession une vidéo très compromettante qui pourrait détruire sa carrière pour de bon.

Keanu Reeves dans Outcome qui arrive bientôt sur Apple TV

Un casting que l'on adore déjà

Les fans de John Wick seront forcément ravis de retrouver Keanu Reeves à l'affiche, quand bien même son rôle sera drastiquement différent cette fois. Il sera accompagné par la talentueuse et dernièrement très discrète Cameron Diaz, que l'on a tout de même revue il y a peu aux côtés de Jamie Foxx dans la comédie d'action Back in Action sur Netflix. Au casting, on pourra aussi mentionner David Spade (The Wrong Missy), Jonah Hill lui-même ou encore Matt Bomer (Magic Mike). Outcome est attendu sur Apple TV pour le 10 avril 2026, mais le film n'a toujours pas dévoilé de bande-annonce pour le moment ; il faudra se contenter des premières images.



Matt Bomer et Cameron Diaz dans Outcome

source : Apple TV via discussing film