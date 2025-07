Déjà forte de nombreuses séries phénomènes, la plateforme Apple TV+ en a tout récemment encore annoncé une nouvelle qui sent d'ores et déjà l'énorme carton.

Après des séries acclamées comme Severance, The Studio ou encore Ted Lasso, qui auront chacune droit dans un futur plus ou moins proche à une nouvelle saison, voilà qu'Apple TV+ s'est réservé les droits de diffusion exclusive d'une toute nouvelle série récemment annoncée qui a sur le papier toutes les cartes en main pour être un autre carton phénoménal. Ce notamment grâce au réalisateur de ladite série, mais aussi son casting ou encore son synopsis. On vous détaille cette annonce suscitant un... enthousiasme contagieux.

Une nouvelle série Apple TV+ au succès déjà contagieux ?

Apple TV+ ne manque certainement pas de séries qui sortent un peu des sentiers battus, avec des propositions vraiment originales, réalisées et jouées par des personnes talentueuses et passionnées. Comme toute plateforme SVOD, elle a toutefois aussi sa part de flops et pétards mouillés. Mais la nouvelle série qu'elle a tout fraîchement annoncé via un teaser semble plutôt rentrer à pieds joints dans la première catégorie, en tout cas sur le papier.

Pour l'heure, cette fameuse nouvelle série à venir sur Apple TV+ ne dispose pas de titre. Il faut alors se contenter du nom de son teaser : « Happiness is Contagious », ou « Le Bonheur est Contagieux » dans la langue de Molière, affublé d'un décompte pour ce qui sera sûrement un trailer en bonne et due forme, à venir a priori ce 25 juillet 2025. Les autres éléments connus à son sujet sont cependant autrement plus excitants, puisqu'il s'agit de la nouvelle production de Vince Gilligan, le créateur des très prestigieuses séries Breaking Bad et Better Call Saul. Celui-ci reprend donc du service, pour nous raconter cette fois une histoire « psychologique de science-fiction », qui se déroulerait dans une version alternative d'Albuquerque, au Nouveau Mexique (eh oui, encore).

Mais les éléments croustillants autour de cette nouvelle série Apple TV+ ne s'arrêtent pas là. Le rôle principal revient en effet à Rhea Seehorn, qui avait déjà crevé l'écran en incarnant Kim Wexler dans Better Call Saul. Elle partagera l'affiche avec Karolina Wydra (True Blood), la seule autre membre du casting actuellement connue. Rendez-vous en tout cas ce 25 juillet 2025 pour en découvrir davantage sur cette nouvelle série Apple TV+ aux prémices déjà très prometteurs.

