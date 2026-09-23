Apple TV réunit à l'écran Matthew McConaughey et Woody Harrelson dans leur propre rôle. Les deux acteurs amis dans la vraie vie ont décidé de mettre en scène leur relation dans la série Brothers. Entre réalité et fiction, ils se plaisent à repenser leurs rapports sous un angle qui à de quoi faire rêver n'importe quels bro de longue date. Les deux premiers épisodes sont maintenant dispo dans le catalogue de streaming.

La série Apple TV avec Matthew McConaughey et Woodey Harrelson est dispo

En général, on aime bien quand des comédiens se jouent d'eux-mêmes en proposant une version romancées d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'on adore Dix pour Cent par exemple, et on espère avoir le même genre de plaisir à découvrir Matthew McConaughey et Woody Harrelson sous un nouveau jour dans Brothers, la nouvelle série Apple TV.

Les deux acteurs, amis de longue date, pourrait voir leur relation changer du tout au tout à l'aube d'une découverte. L'affaire de Brothers démarre avec le mariage de la fille de Woody, qui vire concrètement à la catastrophe. Le père décide alors d'emmener tout sa petite famille au Texas pour se reposer un moment chez Matthew. Sauf que les scénaristes d'Apple TV ont réservé une surprise au duo.

Et si, après des décennies d'amitié, vous appreniez qu'il y a une chance pour que votre comparse de toujours soit en réalité votre frère ? C'est là le plot twist savoureux de Brothers qui conduit Matthew McConaughey et Woody Harrelson à mener l'enquête sur ce potentiel secret de famille complétement farfelu... mais crédible ! Vivez avec eux toutes les péripéties qui viendront faire la lumière sur cette histoire dès aujourd'hui sur Apple TV.

Le calendrier de sortie des épisodes de Brothers

Apple TV vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir sa nouvelle série Brothers. Au total, comptez sur 8 épisodes d'une durée de 28 minutes. Ils seront intégralement diffusés à un rythme hebdomadaire du 23 septembre jusqu'au 4 novembre 2026 :

23 septembre : Épisodes 1 et 2

30 septembre : Épisode 3

7 octobre : Épisode 4

14 octobre : Épisode 5

21 octobre : Épisode 6

28 octobre : Épisode 7

4 novembre : Épisode 8