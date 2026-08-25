À l'approche de sa sortie très bientôt, Apple TV a partagé de premières images de l'une de ses prochaines séries phare. Encore un carton en vue pour la plateforme SVOD à la pomme ?

Alors qu'Apple TV a enchaîné les séries exclusives à succès depuis un moment, avec notamment Severance, The Studio, ou plus récemment Pluribus, For All Mankind et Silo, dont la troisième saison bat actuellement son plein, la plateforme SVOD à la Pomme s'apprête à accueillir le mois prochain Brothers, une nouvelle exclusivité qui pourrait valoir le détour grâce notamment à un duo d'acteurs très populaire. En attendant de voir tout cela en action, nous avons eu droit à de premiers aperçus en image qui prêtent déjà à sourire.

De premières images de Brothers, la prochaine série exclusive majeure d'Apple TV

Tandis qu'Apple TV accueillait ce mois-ci la quatrième saison de Ted Lasso et que le programme séries va se conclure avec la saison 2 de la série française Dark Matter, on a déjà quelques petites idées du programme de la plateforme à la Pomme pour septembre 2026. La nouvelle exclusivité qui nous intéresse ici arrive le 23 septembre 2026 et s'intitule Brothers.

Cette nouvelle série à venir exclusivement sur Apple TV capitalise pleinement sur l'iconique duo d'acteurs Matthew McConaughey et Woody Harelson, largement connu grâce à leur partenariat dans True Detective. Cette fois, il est question d'une comédie qui propose une version fictive de leur vie. Les deux acteurs vont en effet se jouer eux-mêmes, dans un monde où ils sont de très proches amis depuis des années, mais apprennent qu'ils sont en réalité frères.

Un synopsis pour le moins curieux, qui compte sur l'énorme complicité entre les acteurs pour créer des étincelles. À en croire les premiers aperçus de cette nouvelle série à venir le mois prochain sur Apple TV, partagés notamment par nos confrères chez Vanity Fair, on peut en tout cas voir que le duo se fait plaisir à jouer une version fictive et fraternelle d'eux-mêmes.





© Vanity Fair/Apple TV

Une série en production depuis un moment avec un joli casting au-delà du duo de tête

Pour la petite histoire, Brothers est en production pour le compte d'Apple TV depuis de nombreuses années, car a fait l'objet d'une première annonce en 2023, avec le duo d'acteurs devant la caméra, mais aussi en tant que producteurs exécutifs, tandis que Lee Eisenberg (The Office) occupe le poste de showrunner. Au-delà des deux amis, la série compte tout de même un joli casting, comme suit :

Holland Taylor (Cendrillon) - Ma Mac

Natalie Martinez (Twilight Zone) - Valentina McConaughey

Brittany Ishibashi (This is Us) - Joy Harrelson

Highdee Kuan (This is Us)

Source : Vanity Fair