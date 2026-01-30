Netflix vient d'annoncer le renouvellement d'une de ses séries les plus appréciées du moment alors que la prochaine saison ne sera disponible que d'ici quelques semaines.

Netflix et ses partenaires viennent de renouveler l'une des séries les plus populaires de la plateforme en ce moment, et pourtant relativement discrète. Loin d'être un phénomène à la Stranger Things ou Mercredi, elle n'en reste pas moins hyper appréciée et va continuer pour au moins une saison supplémentaire.

Cette série très appréciée confirme déjà son retour sur Netflix

Si vous avez aimé Suits ou encore Bull, vous avez certainement déjà entendu parler de La Défense Lincoln, une série juridique atypique adaptée des livres The Lincoln Lawyer. Suite du film de Brad Furman sorti en 2011 et porté par Matthew McConaughey, la série a été sauvée par Netflix en 2020 en pleine pandémie de Covid-19 alors que le projet allait être annulé. Heureusement, puisque c'est un carton ! En tête d'affiche, c'est maintenant Manuel Garcia-Rulfo qui campe le rôle de l'avocat Mickey Haller. Neve Campbell, star de Scream, lui donne la réplique (malgré une absence dans plusieurs saisons). On peut aussi mentionner la présence de Becki Newton, la peste touchante et attachante d'Ugly Betty, ou encore d'Angus Sampson.

Alors que la saison 4 de la série arrive sur Netflix le 5 février 2026, le géant de la SVOD a annoncé qu'il y aurait au moins une saison supplémentaire. La saison 5 de La Défense Lincoln va s'enchaîner très rapidement, au moins aussi vite que les quatre précédentes, et si le succès est au rendez-vous, on pourra peut-être s'attendre à une suite. Cette saison 5 s'inspirera de Resurrection Walk, le septième roman de The Lincoln Lawyer, et sera composée d'une dizaine d'épisodes.

source : netflix