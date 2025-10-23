La toute nouvelle série événement d'Apple TV est à présent disponible. Mais attention, si vous la commencez, vous ne la lâcherez pas avant la fin, c'est dit !

La tension monte sur Apple TV. Comme ses rivales, à l'instar de Netflix, Disney+ ou encore Prime Video, la plateforme de SVOD continue de gonfler son catalogue. Cette fois, c'est du côté des séries que ça se passe. La nouvelle production événement de la marque à la pomme vient de larguer ses 10 épisodes. Voilà de quoi vous captiver pendant cette pluvieuse en France, vous ne décollerez pas de votre écran.

Apple TV sort sa nouvelle série événement

Même si vous n'êtes pas friand d'horreur en cette période d'Halloween, vous avez peut-être envie de vous mettre dans l'ambiance avec un programme où le suspens et le mystère vous vous mettre sous tension. C'est ce que vous propose la nouvelle série d'Apple TV. Elle s'appelle The Last Frontier et a tout pour vous tenir en haleine du début à la fin : crash d'avion, prisonniers évadés et décors sauvages.

The Last Frontier, c'est la nouvelle création pour Apple TV du réalisateur Jon Bokenkamp et du scénariste Richard D'Ovidio. C'est au premier qu'on doit notamment la série Blacklist, sur laquelle le second avait justement déjà collaboré. Ensemble, ils ont monté ici un thriller haletant se déroulant dans les terres enneigés de l'Alaska. On y suit Frank Remnick, U.S. Marshall de son état, qui se retrouve soudain contraint de protéger ses concitoyens face à une bande de 18 prisonniers lâchés dans la nature après le crash de leur avion.

Ce thriller met en lumière la prestation de Jason Clarke (Des Hommes sans loi) dans la peau de Frank Remnick, aux côtés de Haley Bennett (Une ode américaine), Dominic Cooper (History Boys) ou encore Alfre Woodard (Desperate Housewives). La saison se décline en 10 épisodes. Ils sont disponibles depuis le 10 octobre dernier sur Apple TV. Vous savez quoi regarder pour bien finir le mois sur la plateforme de SVOD !