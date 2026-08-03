A son tour, Apple TV a dévoilé l’intégralité de ses nouveautés prévues pour le mois d'août 2026. L’agenda comptera notamment le retour de deux séries saluées par la critique et les abonnés.

Le mois d’août est là, et les plateformes de streaming commencent progressivement à déployer leurs nouveautés, ou à les annoncer pour les retardataires. Apple TV a, à son tour, dévoilé son agenda pour août 2026, exclusivement placé sous le signe des séries. La plateforme de SVOD ne proposera en effet aucun nouveau film ce mois-ci, mais misera sur le retour de séries particulièrement appréciées, comme la saison 4 de Ted Lasso ou la saison 2 de Dark Matters. On fait le point sur toutes les nouveautés Apple TV d’août 2026.

Toutes les nouvelles séries Apple TV d'aout 2026

Au total, ce sont donc 5 séries qui rythmeront le mois des abonnés Apple TV. A commencer par la saison 4 de Ted Lasso. Le coach le plus optimiste d’Angleterre rechausse finalement ses crampons pour entraîner cette fois-ci une équipe féminine. Les hommes restent donc au vestiaire, place aux Lady Greyhounds de Richmond, qui accueilleront avec quelques visages connus comme Tanya Reynolds (Lily dans Sex Education) ou encore Faye Marsay (la Vagabonde dans Game of Thrones). La série Apple TV aux 25 milliards de minutes visionnées aux Etats-Unis change peut-être de terrain, mais elle ne devrait en rien perdre de sa bienveillance et de son optimisme communicatif.

Autre retour particulièrement attendu au catalogue de la plateforme, celui de Dark Matter. La série de science-fiction revient donc le 28 août avec une seconde saison. Deux ans après avoir séduit les critiques comme les abonnés, les Dessen tentent de reconstruire une vie paisible dans un monde qui semble enfin sûr. Jusqu’à ce que l’inimaginable se produise et les force à nouveau à fuir. La série Apple TV s’aventurera cette fois en terrain inconnu, puisque Blake Crouch, auteur du roman, n’avait jamais écrit de suite à son œuvre. Reste à savoir si cette saison 2 saura confirmer le succès de la série, saluée par un score de 81% sur Rotten Tomatoes. Pour les reste, voici donc toutes les nouveautés d'août 2026 sur Apple TV :

5/08 Ted Lasso, Saison 4 : série feel-good sur le football. Le coach britannique entraîne cette fois une équipe féminine.

12/08 Women In Blue, Saison 2 : polar mexicain dans les années 70. Les premières femmes policières de Mexico enquêtent sur un tueur qui vise les rescapés du massacre étudiant de 1968.

21/08 Stillwater, saison 5 : série d'animation jeunesse Apple TV. Un panda sage apprend la pleine conscience aux trois enfants d'à côté. The Dynasty: UConn Huskies : documentaire en trois parties sur 40 ans de basket féminin universitaire et les 12 titres de Geno Auriemma.

28/08 Dark Matter, Saison 2 : série de SF vertigineuse qui suit une famille en fuite dans les mondes parallèle.



Source : Apple TV