Apple TV n'a pas énormément de programmes pour le mois d'août 2026, mais prévoit tout de même quelques nouveautés. Ce sont principalement des séries déjà très bien installées qui seront mises à l'honneur. On retrouvera ainsi Dark Matter, qui revient pour une seconde saison attendue par les fans, mais aussi et surtout un certain Ted Lasso, incontournable de la plateforme.

Toutes les séries Apple TV confirmées en aout 2026

Ce sont donc des séries qui vont tirer toute la couverture en août 2026 sur Apple TV. On notera le retour de Dark Matter qui reviendra pour une seconde saison le 28 août, toujours portée par Jennifer Connelly (Top Gun Maverick) et Joel Edgerton (Red Sparrow). Après avoir réintégré leur monde à la fin de la saison 1, la famille tente d'y bâtir une vie tranquille, jusqu'à ce qu'un évènement imprévu les force à fuir de nouveau, entre obsession et paranoïa grandissante. Une nouvelle saison qui promet son lot de rebondissements encore une fois. Mais la sortie évènement du mois est sans conteste la saison 4 de Ted Lasso, véritable série incontournable de la plateforme à la pomme.

Trois ans après un final qui semblait clore l'histoire, Ted Lasso fera son grand retour sur Apple TV le 5 août 2026. L'entraîneur, toujours incarné par Jason Sudeikis, doit cette fois relever un nouveau défi encore plus difficile que le précédent : entraîner une équipe féminine de football de deuxième division à Richmond. Bonne nouvelle pour les fans, le noyau dur de la série reprend du service. On retrouvera donc Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt ou encore Jeremy Swift dans leurs rôles respectifs. Le casting s'enrichit également de nouvelles têtes dont Tanya Reynolds, star de Sex Education sur Netflix, ou encore Jude Mack, Faye Marsay et Rex Hayes. Une série que l'on espère à la hauteur des trois premières, ce que tend à démontrer la dernière bande-annonce en date. Verdict dans quelques semaines sur Apple TV.

5 août Ted Lasso - Saison 4

12 août Las Azules - Saison 2

21 août 2026 The Dynasty UConn Huskies Eau-Paisible - Saison 5

28 août 2026 Dark Matter - Saison 2



Source : Apple TV