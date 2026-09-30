Pour les abonnés d’Apple TV, le mois d’octobre 2026 sera l’occasion de découvrir Nocturne, nouvelle série événement de la plateforme dont la première bande-annonce est tombée.

Une plateforme comme Apple TV n’a peut-être pas la cadence de certaines concurrentes comme Netflix ou Prime Video par exemple, mais une chose est sûre, cela ne l’empêche pas de proposer de nombreux programmes on ne peut plus marquants. Des séries comme Severance, Ted Lasso ou encore The Morning Show nous l’ont prouvé ces dernières années, et Nocturne pourrait bien rejoindre cette liste dès le mois d’octobre en s’imposant comme la nouvelle série événement à ne pas manquer pour les abonnés d’Apple TV.

Nocturne, nouvelle série d’Apple TV, se dévoile avec un premier trailer

Adaptée du roman « Le Marchand de sable » écrit par Lars Kepler en 2012, cette série policière créée par Rowan Joffé et John Hlavin nous plongera dans la sombre histoire de Jonah Lynn, un ancien soldat devenu inspecteur à la criminelle s’installant au cœur d’une petite ville de Pennsylvanie pour y mener une vie tranquille. Mais parce que Nocturne n’existerait pas sans un traditionnel rebondissement, le fait est que ce dernier va finalement se retrouver confronté à Jurek Walter, un tueur en série diabolique menaçant le bien-être de sa famille.

Et pour nous plonger dans ce nouveau récit policier qui s’annonce d’ores et déjà glaçant, en témoigne la première bande-annonce diffusée par Apple TV, on pourra alors notamment compter sur un joli trio composé de :

Liev Schreiber (Ray Donovan) dans la peau de Jonah Lynn

Zazie Beetz (Joker) dans celle de Saga Bauer

Stephen Graham (Peaky Blinders) dans celle de Jurek Walter

Avec, à leurs côtés, des acteurs comme Bill Camp (Le Jeu de la Dame), Rory Culkin (Signes), Chrissy Metz (This Is Us), Poorna Jagannathan (Mes premières fois) ou encore Gary Carr (Downtown Abbey), qui apporteront tous leur pierre à l’édifice de Nocturne.

Lancement prévu le 30 octobre 2026

Prévue pour le 30 octobre 2026, Nocturne débutera alors en exclusivité sur Apple TV pendant la période d’Halloween, particulièrement propice à ce genre de récit. La série proposera un total de 10 épisodes qui, comme le veut la coutume sur la plateforme, seront diffusés à un rythme hebdomadaire chaque vendredi. Après les deux premiers épisodes, diffusés simultanément pour le lancement, les abonnés à la plateforme devront ainsi patienter jusqu’au 25 décembre pour découvrir le fin mot de l'histoire.

Source : Apple TV