Apple TV va atteindre des sommets en octobre 2026 avec ses nouveaux films, mais aussi plonger dans les profondeur de l'âme humaine avec des séries prêtes à créer la surprise.

Si vous vous demandez encore ce que vous pourrez regarder en streaming en octobre 2026, Apple TV pourrait bien avoir la réponse pour vous. Trois films sont au programme avec une thématique bien marquée. On sait aussi quelles séries vont débarquer dans le catalogue et ça s'annonce plutôt prometteur entre sitcom et thriller.

Déjà des films confirmés pour le mois d'octobre 2026

Indubitablement, tous les regards se tourneront vers Matchbox en octobre 2026 sur Apple TV. Cela dit, on aura vite remarqué qu'à part cette curiosité inspirée des jouets Mattel, la plateforme va surtout miser sur le thème de l'escalade. Après la diffusion d'un documentaire, Tenzing À la conquête de l'Everest pourrait bien retenir notre attention. Il rassemblera Tom Hiddleston, Genden Phuntsok et Willem Dafoe à l'écran pour rejouer l'histoire vraie d'une escalade périlleuse dans les monts enneigés. Voici le calendrier de sortie pour ne rien manquer :

2 OCTOBRE : The Last First : Le K2 en hiver – documentaire un drame survenu en haute montagne.

9 OCTOBRE : Matchbox — film d'action inspiré des fameuses voitures de Mattel.

16 OCTOBRE : Tenzing : À la conquête de l'Everest — drame inspiré d'une histoire vraie sur alpiniste et son sherpa.



Les premières séries d'octobre 2026 sur Apple TV

Il y aura aussi du nouveau côté séries en octobre 2026 sur Apple TV. La plateforme de SVOD va notamment accueillir la sitcom Small Prophets de la BBC. Avec une moyenne de 100 % de la critique sur RottenTomatoes, ce pourrait bien être la vraie bonne surprise du catalogue de streaming le mois prochain, d'autant qu'elle a déjà été renouvelée pour une saison 2. Le mélange savoureux d'humour et de fantasy sert une histoire très cocasse d'un homme qui se sert de l'alchimie pour tenter de comprendre la disparition de sa petite amie il y a de ça des années. Mais ce n'est là qu'une des nouveautés à venir, voici les autres qui s'annoncent :

7 OCTOBRE : Small Prophets | saison 1 – nouvelle sitcom produite par la BBC.

21 OCTOBRE : Where's Wanda? | saison 2 – un couple à la recherche de sa fille dans une comédie noire.

30 OCTOBRE : Nocturne – alors qu'un tueur en série refait surface, une ancienne victime tente de sauver sa cible.

