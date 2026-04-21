Entre deux sorties originales, Netflix n’oublie pas de faire la part belle aux œuvres les plus cultes du cinéma, en témoigne l’arrivée de Fight Club dans le catalogue.

C’est une nouvelle semaine qui démarre, et avec elle une opportunité supplémentaire pour les plateformes de streaming d’offrir une ribambelle de contenus inédits pour leurs abonnés. De Prime Video à Disney+, en passant par HBO Max et Netflix, toutes réservent de belles surprises à leurs clients pour les jours à venir, avec par exemple le retour de Stranger Things via un nouveau spin-off dans le cas de cette dernière. Mais avant cela, un film culte a toutefois fait son arrivée au sein du catalogue de Netflix, et il s’agit assurément d’un immanquable.

Netflix accueille Fight Club, véritable monument du cinéma

En effet, entre deux programmes originaux tels que Stranger Things : Chroniques de 1985, prévu pour le 23 avril, et le film Apex, prévu pour le lendemain, la plateforme de SVOD n’hésite pas à enrichir son catalogue d’anciennes œuvres cultes à voir ou à revoir sans modération. Et justement, depuis ce dimanche 19 avril, l’un des films les plus mémorables de la carrière de David Fincher a fait son arrivée sur Netflix : Fight Club.

Alors oui, on le sait : la première règle du Fight Club, c’est qu’il est interdit de parler du Fight Club. Tout comme la deuxième règle, d’ailleurs. Mais nous allons tout de même briser ces dernières pour vous parler de ce film extraordinaire mettant en scène Edward Norton, Brad Pitt et Helena Bonham Carter. Car tous les cinéphiles vous le diront : Fight Club fait sans aucun doute partie des films qu’il est indispensable d’avoir vu au moins une fois dans sa vie. Et grâce à Netflix, c’est maintenant possible en toute simplicité.

Adapté du roman éponyme de Chuck Palahniuk, Fight Club est un thriller psychologique mettant en scène Jack, le narrateur, un trentenaire insomniaque et totalement blasé par son quotidien. Sa vie prend toutefois un tournant inattendu lorsqu’il fait la rencontre de Tyler Durden, un vendeur de savon au caractère bien trempé, qui lui fait découvrir un club de combats clandestins lui permettant enfin d’échapper à la monotonie de son existence.

Un film qui se bonifie avec le temps

Aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands classiques de l’histoire du cinéma, le destin de Fight Club était pourtant loin d’être joué d’avance. Car lorsqu’il sort en 1999, le film de Fincher rencontre un petit échec commercial, en particulier aux États-Unis, en plus de diviser la critique. Petit à petit, la tendance a toutefois commencé à s’inverser, jusqu’à ce que sa sortie en DVD ne finisse définitivement par retourner la situation. Et si vous visionnez le film sur Netflix, vous comprendrez probablement pourquoi.

Source : Netflix