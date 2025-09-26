Tandis que le mois de septembre touche doucement mais sûrement à sa fin, l’heure est venue pour les plateformes de SVOD de donner un aperçu de ce qui attend leurs abonnés le mois prochain. En effet, si les spectateurs ont déjà largement de quoi faire avec les dernières arrivées du côté de chez Netflix, Disney+ et Prime Video, les possesseurs d’Apple TV+ ne sont pas en reste non plus et se préparent d’ailleurs pour le retour de certaines séries très attendues. À commencer par Loot, qui nous donne un nouvel aperçu de sa saison 3.

Loot nous dévoile sa saison 3 à venir sur Apple TV+

Un an après la diffusion de sa saison 2, la comédie portée par Maya Rudolph, Michaela Jaé Rodriguez, Joel Kim Booster, Ron Funches et Nat Faxon reviendra en effet avec une nouvelle salve d’épisodes, dont le coup d’envoi sera officiellement donné à compter du 15 octobre prochain. C’est en effet ce jour-là qu’Apple TV+ diffusera les deux premiers épisodes de cette nouvelle saison, qui occupera ensuite les spectateurs jusqu’au 10 décembre à raison d’un épisode par semaine pendant huit semaines. Ce qui nous donne dix épisodes au total, donc.

Reprenant là où la saison 2 s’est achevée, la saison 3 de Loot s’intéressera notamment à la façon dont Molly Wells rebondit après l’échec retentissant auquel elle s’est heurtée. De quoi apporter un nouveau regard sur le personnage, donc, mais aussi mettre en scène de nouvelles situations toujours aussi drôles, touchantes et même rocambolesques. Car c’est bien là le cœur de cette série créée par Matt Hubbard et Alan Yang pour Apple TV+ : offrir une satire à la fois lourde de sens et hilarante sur le monde des milliardaires.

Et comme toujours, le personnage de Molly devrait être plus que bien accompagné. Car outre la présence de ses habituelles co-stars, Maya Rudolph sera également rejointe par de nombreux guests prestigieux à l’écran, parmi lesquels notamment Henry Winkler (Barry), D’Arcy Carden (The Good Place) et évidemment Adam Scott (Severance). De quoi promettre à Loot une saison 3 de grande qualité, qui pourrait bien par la suite déboucher sur l’annonce d’une saison 4. Car aux dernières nouvelles, rien ne semble indiquer que la saison 3 sera la dernière.