Au milieu de toutes les plateformes de SVOD que sont Netflix, Prime Video ou encore Disney+, Apple TV n’est sans doute pas la plus populaire du lot, ni même la plus généreuse en termes de nouvelles sorties. Il suffit d’ailleurs de jeter un œil à son programme pour le mois de juillet 2026 pour s’en rendre compte. Mais il faut dire que plus que la quantité, l’objectif du service à la pomme reste surtout d’offrir des programmes de qualité. Et avec Lucky, sa nouvelle série lancée dès aujourd’hui, Apple TV semble pour l'instant viser juste.

Apple TV lance Lucky, sa nouvelle série avec Anya Taylor-Joy

Adaptée du roman éponyme de Marissa Stapley, cette nouvelle série réalisée par Jonathan Tropper avec la présence de Reese Witherspoon en tant que productrice exécutive peut en effet compter sur un casting d’exception pour nous conter son histoire. On parle notamment d’Anya Taylor-Joy, connue pour ses rôles dans Le Jeu de la Dame et Super Mario Galaxy Le Film, qui prend ici la tête d’affiche de Lucky aux côtés d’Annette Bening (American Beauty), Timothy Olyphant (Once Upon a Time… in Hollywood) ou encore Aunjanue Ellis-Taylor (King Richard).

On y suit les aventures de Lucky, une braqueuse contrainte de prendre la fuite après l’échec d’un casse à plusieurs millions de dollars, qui lui vaut non seulement de devenir la cible du FBI, mais également d’une impitoyable baronne du crime. Et à en croire les premiers retours, la nouvelle série d’Apple TV connaît un gros démarrage, avec un score de 85% sur Rotten Tomatoes et des critiques ventant notamment la performance d’Anya Taylor-Joy ainsi que la qualité globale de la réalisation, qui mêle action et suspense avec réussite.

Précisons toutefois qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, seuls les deux premiers épisodes de Lucky sont disponibles sur la plateforme pour le moment. En effet, comme le veut la coutume chez Apple TV, le reste de la série, qui comportera un total de sept épisodes, sera diffusé à raison d’un épisode par semaine tous les mercredis. De quoi assurer un rendez-vous hebdomadaire aux abonnés du service, donc, qui devront patienter jusqu’au 19 août prochain pour connaître le fin mot de cette nouvelle et prometteuse mini-série.

Source : Apple TV