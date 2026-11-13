Dans le monde de la SVOD, il y a assurément deux écoles. Celle de Netflix, qui multiplie à la fois l’arrivée de programmes cultes à son catalogue tout en proposant en parallèle une multitude de programmes originaux. Et celles d’autres plateformes comme Apple TV, par exemple, qui misent au contraire essentiellement sur des programmes originaux. Des programmes qui, bien souvent, sont alors de grande qualité, et forcément très attendus par le public. 12 12 12, la nouvelle série événement d’Apple TV, peut d’ailleurs aujourd’hui en témoigner.

Apple TV lance 12 12 12, sa nouvelle série événement

Dévoilée le mois dernier par le biais d’un premier trailer très bien accueilli par le public, la série créée par Dudi Apple et Jim Keeble fait en effet ses grands débuts dès aujourd’hui sur la plateforme de SVOD, où les deux premiers épisodes sont maintenant disponibles. Pour rappel, 12 12 12 prend la forme d’un thriller opposant un agent du FBI incarné par Anthony Mackie (Captain America) à un grand criminel incarné par Jamie Dornan (50 nuances de Grey), dans un récit tournant autour d’un audacieux et spectaculaire braquage organisé en plein Zurich.

La particularité de la nouvelle série d’Apple TV, toutefois, repose notamment sur le fait que sa narration est construite autour de trois lignes temporelles, qui ont d’ailleurs donné son nom au programme. À savoir, en l’occurrence, les 12 mois ayant permis au criminel de préparer le braquage, les 12 heures durant lesquelles celui-ci a duré, et enfin les 12 jours qui suivent ce dernier et qui mettent en scène le jeu du chat et de la souris opposant le FBI au criminel à l’origine du casse. 12 12 12, en somme.

Combien d’épisodes compte la série, et quand seront-ils diffusés ?

Mais la série sera-t-elle réellement à la hauteur des attentes du public, qui a placé beaucoup d’espoir en ce nouveau programme dès la diffusion de la première bande-annonce ? Réponse à partir d’aujourd’hui, avec les deux premiers épisodes disponibles sur Apple TV. Car rappelons si nécessaire que la série adoptera ensuite un rythme de diffusion hebdomadaire, qui amènera progressivement les téléspectateurs jusqu’au grand final le 25 décembre prochain. Voici le programme de diffusion complet de 12 12 12 pour les semaines à venir :

20 novembre : Épisode 3

Épisode 3 27 novembre : Épisode 4

Épisode 4 4 décembre : Épisode 5

Épisode 5 11 décembre : Épisode 6

Épisode 6 18 décembre : Épisode 7

Épisode 7 25 décembre : Épisode 8

Source : Apple TV