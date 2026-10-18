Le bal des nouveautés reprendra prochainement sur les différentes plateformes de SVOD. Si la concurrence mise surtout sur des licences populaires et, surtout, sur la quantité, Apple TV aime prendre à revers la formule traditionnelle de ses pairs. Ses nouveautés mensuelles se comptent en effet sur les doigts de la main et pourtant, peu de plateformes de streaming peuvent se targuer d’être aussi exemplaires en termes de suivi de ses séries, de créativité et de qualité de production. C’est donc sans surprise que les nouveautés Apple TV de novembre 2026 seront peu nombreuses, mais ce sera Avengers Doomsday avant l’heure sur la plateforme car de nombreuses stars du MCU seront à l’affiche du programme. Voici ce qui, pour l’instant, vous attend sur la plateforme.

Tous les films confirmés pour novembre 2026

Côté films, la firme à la pomme prépare un mois de novembre placé sous le signe des histoires humaines avec deux nouveaux films qui misent sur des combats bien différents. A commencer par Being Heumann, un nouveau long métrage de Sian Heder, réalisatrice de CODA, inspiré du combat de Judy Heumann, militante des droits des personnes handicapées, et de l’occupation historique d’un bâtiment fédéral. Et qui de mieux que Mark Ruffalo pour porter ce film Apple TV sur cette femme engagée, à qui Ruth Madeley donnera la réplique. Le second film mettra en scène un autre Avengers, Chris Pratt. Adapté du roman jeunesse de Jocko Willink, le drame Warrior Kid suivra un homme venant en aide à un adolescent victime de harcèlement. Voici en résumé les deux films confirmés sur Apple TV en novembre 2026 :

13/11 Being Heumann

25/11 Warrior Kid



Bande-annonce en anglais

Toutes les séries Apple TV confirmées pour août 2026

L’agenda des séries d’Apple TV de novembre 2026 sera un peu plus garni côté séries, avec une sélection éclectique, faisant la part belle au sport, à la cuisine et au thriller. Owen Wilson reprendra ainsi son club dans la seconde saison de Stick. Son personnage tentera cette fois de renouer avec la compétition et Rhea Seehorn (Pluribus, Better Call Saul) viendra lui donner la réplique dans cette saison 2. Place ensuite à une nouvelle série documentaire originale Apple TV avec Awkwafina qui envoie la comédienne de Shang-Chi et Crazy Rich Asians apprendre les rudiments de la cuisine le temps d’un stage accéléré. Enfin, et on reste encore sur le thème de Marvel, Anthony Mackie (Captain America) et Jamie Dornan se chasseront dans 12 12 12, un thriller de braquage se transformant en course-poursuite à travers l’Europe. Voici en résumé toutes les séries confirmées sur Apple TV en novembre 2026 :

04/11 Stick (Saison 2)

06/11 Awkwafina : la cheffe improbable

13/11 12 12 12



Bande-annonce en anglais

Source : Apple TV