Apple TV vient tout juste de dévoiler la première bande-annonce de l’une de ses prochaines séries événement, 12 12 12, qui pourrait bien signer un nouveau carton pour la plateforme.

Le mois d’octobre 2026 n’est peut-être pas encore terminé, mais l’heure est déjà venue pour Apple TV de nous donner un petit avant-goût de ce que nous réserve le mois prochain. En effet, alors que les abonnés à la plateforme attendent encore de découvrir certains des programmes à venir ces prochaines semaines, comme le film Tenzing ou la saison 2 de Where’s Wanda par exemple, Apple TV a également dévoilé la première bande-annonce de 12 12 12, sa future série événement attendue pour le 13 novembre 2026.

Apple TV dévoile un premier trailer pour 12 12 12

Créée par Dudi Appleton et Jim Keeble, la série prendra la forme d’un thriller racontant l’histoire du jeu du chat et de la souris auquel se livrent un agent du FBI (Anthony Mackie) et un criminel de carrière (Jamie Dornan), responsable d’un audacieux et spectaculaire braquage au cœur de la ville de Zurich. Le nom de la série, 12 12 12, est alors quant à lui une référence directe au fait que la narration sera divisée en trois lignes temporelles : les 12 mois de préparation du braquage, les 12 heures du casse, et enfin les 12 jours qui suivent ce dernier.

Quel sera le casting de la série ?

Très prometteuse sur le papier, la série d’Apple TV pourra alors compter sur un très joli casting pour nous conter son histoire, avec Anthony Mackie (Captain America) et Jamie Dornan (Cinquante nuances de Grey) dans les rôles principaux. Ces derniers ne seront toutefois évidemment pas seuls, puisque 12 12 12 sera également marquée par la présence de :

Jack Kesy (Deadpool 2)

Agathe Rousselle (Titane)

Sallie Harmsen (Blade Runner 2049)

José Garcia (La Vérité si je mens !)

Kali Reis (True Detective: Night Country)

Ólafur Darri Ólafsson (Trapped)

« Apple TV place la barre très haut », se réjouit alors notamment un internaute sur X à la vue de la bande-annonce, qui suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. « J’en suis », affirment d’autres de leur côté, impatients de découvrir ce que cette nouvelle série leur réserve.

Combien d’épisodes aura la saison 1 de la série 12 12 12 ?

Le nouveau thriller d’Apple TV racontera son histoire à travers un total de 8 épisodes, dont la diffusion débutera donc dès le 13 novembre 2026 sur la plateforme de SVOD. Comme le veut la coutume, une fois les deux premiers épisodes dévoilés pour le lancement, 12 12 12 adoptera ensuite un rythme de diffusion hebdomadaire, qui tiendra les spectateurs en haleine jusqu’au 25 décembre 2026. Voici le calendrier complet :

13 novembre : Épisodes 1 et 2

Épisodes 1 et 2 20 novembre : Épisode 3

Épisode 3 27 novembre : Épisode 4

Épisode 4 4 décembre : Épisode 5

Épisode 5 11 décembre : Épisode 6

Épisode 6 18 décembre : Épisode 7

Épisode 7 25 décembre : Épisode 8

Source : Apple TV