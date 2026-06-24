Apple TV multiplie les succès dès qu'il s'agit d'une série. Récemment encore, l'excellente série Widow Bay a mis tout le monde d'accord jusqu'à un très grand réalisateur, Margo a des problèmes d'argent a été renouvelé suite à son succès et l'on peut aussi mentionner le carton de Cape Fear qui a réussi à imposer son style. Mais la plateforme a aussi quelques bons films dans ses tiroirs. Apple TV vient d'ailleurs de dévoiler son prochain long métrage, une comédie qui s'annonce efficace.

Apple TV montre enfin son film estival

Le dernier gros film en date, Chantage avec Keanu Reeves, n'a pas rencontré le succès escompté. Mais Apple TV ne se laisse pas abattre et espère bien réussir son coup avec sa nouvelle comédie portée cette fois par une star du petit écran. The Dink ou Les fous du Pickleball chez nous, est une comédie avec Jake Johnson (New Girl), Ed Harris (A History of Violence, The Truman Show), Ben Stiller (Zoolander, Une nuit au musée), Mary Steenburgen (Retour vers le futur 3, Elf) et Patton Oswalt (Ratatouille, Big Fan).

On y suit un joueur de tennis professionnel qui se retrouve forcé à faire ce qu'il n'a jamais voulu faire, jouer au pickleball dans l'espoir de sauver un club au bord de la fermeture et d'essayer de gagner le respect de son père. Apple TV mise donc sur une comédie sportive qui n'est pas sans rappeler les films comme Dodgeball d'une certaine manière. Jake Johnson incarne un personnage donc l'égo va se retrouver malmené mais qui va peu à peu s'ouvrir. Avec son casting des plus solide, sa galerie de personnages touchants, The Dink pourrait bien être une comédie rafraîchissante au beau milieu de ces semaines de canicule interminable. The Dink, ou Les Fous du Pinkleball, est attendu sur Apple TV le 24 juillet 2026.