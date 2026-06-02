Apple TV nous a habitués à une certaine qualité avec ses séries. Pluribus, Silo, Severance, Ted Lasso… la plateforme multiplie les cartons et les récompenses. L'une des dernières à avoir été ajoutées sur la plateforme fait partie de ces exemples de réussite alors qu'encore une fois, sur le papier, ce n'était pas couru d'avance. On parle tout de même d'une série plutôt atypique, avec un genre très marqué, et pourtant elle a même su charmer les plus grands.

Une série à voir absolument sur Apple TV

Disponible depuis le 29 avril 2026, cette série Apple TV a rencontré un joli succès quasiment dès sa sortie. Les spectateurs se sont laissés happer par son ambiance si particulière, qui nous plonge dans une petite ville côtière de la Nouvelle-Angleterre. Widows Bay est une série fantastique et horrifique où l'on suit le maire d'une petite ville qui tente de relancer l'économie locale, mais il y a un gros hic : de mystérieux événements ont lieu, sapent le moral des habitants et font fuir quiconque souhaite mettre un pied dans le coin. D'après les locaux, très superstitieux, ce seraient des entités, des mythes, ce que le maire refuse de croire.

Widows Bay se repose sur une mise en scène singulière, un grain très prononcé de l'image, des décors et une ambiance rurale, tantôt douce, tantôt oppressante. Sur un fil d'humour noir parfois bien senti, de quelques bribes critiques et un goût prononcé pour la mise en scène horrifique, la série emporte très facilement et divertit tout aussi vite. Apple TV a une fois de plus trouvé le bon filon et fait confiance aux bonnes personnes. À la barre, on retrouve Katie Dippold, une habituée qui a déjà travaillé sur Brooklyn Nine-Nine, Snatched, et tout un tas de comédies. Le casting est lui aussi très solide avec notamment Matthew Rhys (Watchmen, Crazy Bear), Kate O'Flynn (My Lady Jane), ou encore Dale Dickey et Kevin Carroll, pour ne citer qu'eux.

Windows Bay fait l'unanimité, c'est « la meilleure série depuis très longtemps »

Extrêmement bien notée chez pratiquement tous les organismes spécialisés, la série d'Apple TV a même reçu les lauriers d'un prestigieux réalisateur qui connaît très bien le genre, un certain Guillermo del Toro. Celui à qui l'on doit La Forme de l'eau, Le Labyrinthe de Pan ou encore Le Cabinet des curiosités, a dévoré la série et l'a encensée. Selon lui, il s'agit là d'une des meilleures séries depuis très, très longtemps, et de loin. La série Apple TV est pour lui l’un des actes de prestidigitation narrative les plus hypnotisants dans l’horreur. Une lettre d'amour, symbole d'une franche réussite qui semble convaincre absolument tout le monde, spectateurs compris. Si vous n'avez pas encore regardé ce petit chef-d'œuvre, vous pouvez retrouver Widows Bay dès maintenant sur Apple TV.